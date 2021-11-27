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futebol

Daniel destaca 'triunfo importante' do Bahia sobre o Grêmio em Salvador

Meio-campista exalta gol marcado sobre o rival na briga contra o Z-4, e projeta próximo confronto do Esquadrão no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 23:32

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 23:32

A vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, de fato, deu um alívio ao torcedor do Bahia, nesta sexta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.Por ser um confronto direto contra uma equipe que também luta contra o rebaixamento, o Esquadrão, que chegou aos 40 pontos, conseguiu deixar o Z-4. Sendo assim, empurrou o Juventude, que também tem a mesma pontuação, para os últimos colocados.
Com isso, o meio-campista Daniel, que entrou na reta final do segundo tempo, analisou a situação do Imortal. Em sua visão que, por conta do novo tropeço, a vida do Tricolor gaúcho acabou ficando muito difícil na competição.
"Não que o Grêmio esteja rebaixado, mas fica muito complicado daqui para frente", declarou em entrevista ao 'Premiere'.
Sobre o gol, o craque fez questão de exaltar seu feito destacando a importância dele. Por outro lado, já mira o próximo compromisso diante do Atlético-GO, na próxima segunda-feira (29).
"Triunfo importante. Muito feliz por esse gol. Desde que cheguei aqui, não fiz muitos gols, mas os que fiz foram importantes. Então fico muito honrado por poder ajudar essa equipe. Segunda-feira temos outra decisão pela frente", ponderou Daniel.
Crédito: (Foto:FelipeRibeiro/ECBahia

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