Daniel Cabral, Lázaro, Ramon... Veja os relacionados do Flamengo para a estreia do Campeonato Carioca

Com um grupo formado por jovens formados no Ninho do Urubu, em sua maioria, o Flamengo inicia a disputa do Campeonato Carioca nesta terça-feira, contra o Nova Iguaçu, às 21h35 no Maracanã. Após o treino desta tarde, o técnico Maurício Souza definiu os 23 jogadores relacionados para a partida.
Os atletas relacionados são os seguintes: Bruno, Gabriel Batista e Matheus Cunha(goleiros), Milani, Natan, Noga e Otavio (zagueiros), Ramon, Ítalo, Luan, Luis Gustavo e Matheuzinho (laterais), Daniel Cabral, João Gomes, Lucas André (volantes), Lázaro, Max e Yuri (meias), Gabriel Barros, Weverton, Mateus Lima, Thiaguinho, Rodrigo Muniz (atacantes).