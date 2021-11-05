Daniel Borges vibra permanência no Botafogo e prevê duelo contra Vasco: 'Clássico nunca é um jogo comum'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dos jogadores mais regulares do Botafogo na temporada, Daniel Borges ficará no clube até dezembro de 2023. O lateral-direito bateu uma meta e vai assinar de forma definitiva com o Alvinegro. O defensor comemorou a marca em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos.+ Enderson ‘vira um turno’ no Botafogo: com 73%, time estaria na cola do Vasco só pelos pontos com o treinador

– Estou feliz aqui e fiquei ainda mais feliz ainda quando acertamos minha permanência para o próximo ano. Estou colhendo aquilo que venho plantando durante a competição. Renovar o contrato é um motivo de muito orgulho - comemorou o lateral.

O Botafogo vive a expectativa de conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão. O clube pode confirmar a ascensão já nas próximas duas rodadas da Série B, dependendo de uma combinação de resultados. O primeiro desafio será contra o Vasco, neste domingo, em São Januário.

– Nós temos o objetivo muito claro de buscar o acesso desde o início da competição, mas pensamos jogo a jogo. Temos que pensar no Vasco primeiro, depois vem a Ponte (Preta, jogo da próxima semana). Temos que melhorar nossa campanha fora de casa para continuar sonhando com o acesso. Primeiro de tudo é esse jogo de domingo - afirmou.

O camisa 20 encara o duelo contra o Cruz-Maltino como uma "guerra". Ele garante que o Botafogo vai entrar em campo como sempre joga, pensando em um resultado positivo.

– Clássico nunca é um jogo comum, é sempre decisão, guerra. Da mesma maneira que eles estão precisando da vitória nós também precisamos porque queremos o acesso. Não podemos entrar com esse pensamento de que é só mais uma partida, vamos entrar com o pensamento que é mais uma decisão, que vai ser uma guerra lá dentro e que vamos sair vitoriosos - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE DANIEL BORGES

Concorrência com Rafael na lateral– Não tem só o Rafael e o Daniel como laterais-direitos, também tem o Jonathan (Lemos) e o Federico (Barrandeguy), eles elevam o nível dos treinamentos e isso me ajuda a fazer o meu melhor dentro do campo.

Jogos no Estádio Nilton Santos– Fazer uma campanha regular dentro de casa tem sido importante para nós. Sabemos que temos cometido alguns erros fora de casa. No próximo domingo é um clássico, vai ser difícil. O adversário está pressionado por uma vitória, buscando acesso. Temos a consciência do que temos que fazer no domingo para sair com a vitória.

Presença de Joel Carli– O Carli é o nosso capitão, uma referência do nosso grupo. Como falamos no vestiário, a marcação começa com o Navarro e o Chay lá na frente, isso facilita pra gente fazer um desarme. Ter uma referência como Carli nos dá muita confiança.