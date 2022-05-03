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  • Daniel Borges valoriza crescimento do Botafogo e elogia Luís Castro: 'Está formando uma família'
futebol

Daniel Borges valoriza crescimento do Botafogo e elogia Luís Castro: 'Está formando uma família'

Ao LANCE!, lateral abordou primeiros contatos com o treinador, fase, posicionamento na lateral-esquerdo e mais; assista!...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:00
Daniel Borges é um dos destaques do Botafogo na temporada. O lateral vive o ano com mais assistências na carreira e vem com boas atuações mesmo atuando no lado esquerdo sendo destro. Muito dessa mudança passa por Luís Castro, treinador do Alvinegro.
+ VÍDEO: Jorge Jesus fica de pé para registrar festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos
Em longa entrevista ao LANCE! (confira na íntegra no vídeo acima), o camisa 20 destacou as mudanças feitas pelo português no primeiro mês no Botafogo. O lateral explicou como foi a mudança para o lado esquerdo e a adaptação.
– De maluco ninguém tem nada (risos). O treinador vê o que tem de melhor no jogador e eu quero estar em campo. Tecnicamente talvez eu não consiga apresentar o melhor papel como do lado direito, mas taticamente eu tenho que fazer o meu papel porque estou no dia a dia e sei o que ele pede para todo mundo. Estou preparado sempre, seja qual for a posição - afirmou.Além de todas as questões táticas, Luís Castro também se preocupa com o lado humano dos jogadores. A "Família Botafogo" é algo levado a sério pelo técnico, que tenta realmente trazer a união ao grupo. Isso foi confirmado por Daniel Borges.
– Ele não gosta mais de A ou B, ele gosta do grupo, da família que estamos formando. Ele quer realmente formar uma família. Quando temos isso realmente as coisas acontecem da melhor maneira. É a mesma coisa que ele diz nas entrevistas e no dia a dia. Ele não cobra mais do A ou mais do B, é todo mundo igual. Ele está formando realmente uma família. Tenho certeza que está todo mundo com o mesmo pensamento, só temos a crescer.

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