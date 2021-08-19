Daniel Borges, sobre o empate do Botafogo com o Guarani: 'A gente poderia ter saído com três pontos'

Sentimento de que poderia ter saído com mais. Foi assim que Daniel Borges definiu o empate entre Botafogo e Guarani, nesta quarta-feira, pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão, no Brinco de Ouro. O lateral-direito do Alvinegro afirmou que o ponto conquistado pode ser valorizado, mas que também a contagem deveria ser maior.

– A gente poderia ter saído com os três pontos, tivemos um erro coletivo no gol deles. Para time que quer subir e quer brigar por alguma coisa no campeonato, tem que pontuar fora de casa. Conseguimos um ponto, não vamos reclamar porque pode fazer diferença lá na frente, mas temos que consertar os erros que cometemos hoje - afirmou, ao "Premiere".O Botafogo continua com uma sina: o time de General Severiano somou apenas uma vitória fora de casa em todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O defensor comentou que este cenário precisa mudar na segunda metade da competição.