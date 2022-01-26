Daniel Borges fala em dificuldade do Botafogo em empate e admite: 'Tem muita coisa pra melhorar'

O Botafogo não causou uma boa impressão na estreia da temporada 2022. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Boavista na noite desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.

Daniel Borges, que entrou no segundo tempo no lugar de Rafael, que saiu lesionado, destacou a dificuldade do jogo, mas não escondeu: o time precisa mostrar evolução.

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- A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Primeiro jogo da temporada, a gente vem de uma sequência de treinos muito intensa que fez a gente apertar a partida toda. Sabemos que tem muita coisa pra melhorar ainda no decorrer da temporada. É treinar esses dias porque domingo tem mais um jogo muito difícil - afirmou à "BotafogoTV".

O Botafogo retorna aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Bangu no Estádio Nilton Santos pela 2ª rodada do Estadual.