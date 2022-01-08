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Daniel Borges exalta Espaço Lonier, o CT do Botafogo: 'Ambiente sensacional de treino'

Lateral-direito valorizou mudança de local para poupar gramado do campo anexo e afirmou que expectativa é por bom desempenho no Campeonato Carioca...
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Publicado em 

07 jan 2022 às 21:35

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 21:35

A primeira impressão dos jogadores do Botafogo sobre o Espaço Lonier, CT do clube, foi positiva. O lateral-direito Daniel Borges exaltou o local, palco do treino da última quinta-feira, em entrevista à "BotafogoTV".+ Bandeira do Botafogo, fotos com torcedores e 20 reais: a chegada de John Textor ao Rio de Janeiro
– O campo dá pra ver que é bom, isso também ajuda porque não vamos desgastar o campo anexo (do Estádio Nilton Santos) logo na primeira semana (de pré-temporada). É um belo espaço, um ambiente sensacional de treino, é bom diversificar esse ambiente - exaltou.
O defensor mira um bom Campeonato Carioca, por isso valoriza uma pré-temporada de qualidade. Serão praticamente três semanas de treinamentos até a estreia do Alvinegro no Estadual, contra o Boavista.
– A gente tem que treinar cada vez mais forte. Se a gente não começar o ano bem tudo que fizemos no ano passado não vai valer de nada. Nossos objetivos são outros esse ano. É focar no Estadual para que a gente possa fazer um bom campeonato - ressaltou.
– Tem que chegar forte (no Carioca). A gente vem de um título brasileiro, somos um dos grandes do estado. É mais que obrigação fazer uma grande competição. É o que a torcida e nós esperamos - completou.
Crédito: DanielBorgesnoCTdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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