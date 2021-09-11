Daniel Borges comemora vitória do Botafogo, mas mantém os pés no chão: ‘Corrida ainda não acabou’

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

O Botafogo goleou o Londrina por 4 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 23º rodada da Série B. Com a vitória, o Alvinegro segue com 100% de aproveitamento no segundo turno e vai se firmando no G4 do campeonato. Daniel Borges, autor do segundo gol da partida, falou após o jogo sobre a postura da equipe com o técnico Enderson Moreira.

> Confira a tabela e os jogos da Série B- Aceitamos a proposta de jogo do Enderson. Pegamos tudo aquilo que ele estava passando para nós e estamos tentando demonstrar dentro de campo. Isso vem ajudando a fazer os gols. O individual aparece quando o coletivo está muito forte e isso facilita a gente fazer o nosso trabalho. Conseguimos fazer um bom jogo e sair com uma boa vitória mas a corrida ainda não acabou, ainda temos muitos jogos pelo nosso objetivo - disse o jogador.

O lateral fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo mas lamentou a ausência do público no Estádio Nilton Santos devido à pandemia