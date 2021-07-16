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futebol

Daniel analisa o desempenho do Inter diante do Olimpia

Apesar das suas intervenções, o goleiro do Colorado acredita que o time fez um bom jogo...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 00:11

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 00:11
Crédito: Nathalia Aguilar / POOL / AFP
O grande nome do Inter no empate sem gols contra o Olimpia foi o goleiro Daniel. Ao longo dos 90 minutos, o arqueiro fez pelo menos três defesas importantes e ajudou o seu time a voltar vivo para Porto Alegre.
Após o confronto, o garoto analisou o desempenho da equipe e citou algumas chances desperdiçadas pelo Colorado.
'Fizemos um bom jogo. Tivemos a oportunidade de sair à frente, mas Libertadores é truncado. Quando tem a chance, precisa fazer. Na quinta, tem outro jogo', afirmou na saída de campo.
Agora, com o empate no Paraguai, o Inter avança na Liberta com vitória. Se o placar for repetido, a disputa será nos pênaltis. Igualdade com gols dá vaga ao Olimpia.

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