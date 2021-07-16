Daniel analisa o desempenho do Inter diante do Olimpia

Crédito: Nathalia Aguilar / POOL / AFP

O grande nome do Inter no empate sem gols contra o Olimpia foi o goleiro Daniel. Ao longo dos 90 minutos, o arqueiro fez pelo menos três defesas importantes e ajudou o seu time a voltar vivo para Porto Alegre.

Após o confronto, o garoto analisou o desempenho da equipe e citou algumas chances desperdiçadas pelo Colorado.

'Fizemos um bom jogo. Tivemos a oportunidade de sair à frente, mas Libertadores é truncado. Quando tem a chance, precisa fazer. Na quinta, tem outro jogo', afirmou na saída de campo.