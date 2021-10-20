Daniel Alves volta ao Camp Nou para acompanhar vitória do Barcelona: 'Sinto falta'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Daniel Alves foi visto na torcida do Barcelona nesta quarta-feira durante a vitória da equipe blaugrana sobre o Dinamo Kiev por 1 a 0. O lateral-direito, ídolo do time catalão, falou sobre a sua volta ao Camp Nou, desta vez como torcedor.Veja a tabela da Champions

- É um prazer e uma honra regressar à minha casa depois de tanto tempo. Sinto falta do Barça. Vivi tantas coisas maravilhosas aqui. Voltar é um flashback maravilhoso - disse Daniel Alves em entrevista à BarçaTV nesta quarta-feira.

Sem clube, Daniel Alves chegou a ser especulado até mesmo no Barcelona, sua equipe entre 2008 e 2016. O jogador disse ao 'Sport' que, se procurado pelo Barça, aceitaria voltar ao time catalão. O treinador blaugrana, Ronald Koeman, falou sobre o assunto.

- Ninguém do clube me disse nada a respeito. Se foi oferecido para assinar, não sei de nada sobre o tema - disse Ronald Koeman em entrevista coletiva nesta terça-feira.