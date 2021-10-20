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Daniel Alves volta ao Camp Nou para acompanhar vitória do Barcelona: 'Sinto falta'

Lateral-direito esteve no Camp Nou nesta quarta-feira para acompanhar a vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Dinamo Kiev...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 19:10

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:10

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Daniel Alves foi visto na torcida do Barcelona nesta quarta-feira durante a vitória da equipe blaugrana sobre o Dinamo Kiev por 1 a 0. O lateral-direito, ídolo do time catalão, falou sobre a sua volta ao Camp Nou, desta vez como torcedor.Veja a tabela da Champions
- É um prazer e uma honra regressar à minha casa depois de tanto tempo. Sinto falta do Barça. Vivi tantas coisas maravilhosas aqui. Voltar é um flashback maravilhoso - disse Daniel Alves em entrevista à BarçaTV nesta quarta-feira.
Sem clube, Daniel Alves chegou a ser especulado até mesmo no Barcelona, sua equipe entre 2008 e 2016. O jogador disse ao 'Sport' que, se procurado pelo Barça, aceitaria voltar ao time catalão. O treinador blaugrana, Ronald Koeman, falou sobre o assunto.
- Ninguém do clube me disse nada a respeito. Se foi oferecido para assinar, não sei de nada sobre o tema - disse Ronald Koeman em entrevista coletiva nesta terça-feira.
Em seu Instagram, Dani Alves fez uma postagem horas antes do jogo com uma mensagem enigmática. Na legenda, o lateral-direito incluiu a frase 'O que tiver que ser vai ser porque faremos acontecer!! Sim ou Claro?'.

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