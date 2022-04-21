Daniel Alves reconhece dificuldade do Barcelona pelo título: ‘Real Madrid teve sorte de chegarmos tarde’

O Barcelona venceu a Real Sociedad por 1 a 0 nesta quinta-feira pela 33ª rodada da La Liga. Com a vitória, a equipe avançou para a vice-liderança, porém, segue com 15 pontos atrás do Real Madrid. Após o jogo, Daniel Alves reconheceu as chances mínimas de título e pediu foco na reta final da temporada.> Veja a tabela da La Liga

- Eles (Real Madrid) tiveram sorte de chegarmos atrasados. Não poderia ser e agora é hora de pensar no próximo objetivo. Gostaríamos de competir com eles de uma maneira diferente, mas a vida é assim. Vamos focar nos seis jogos que restam, fazer todo o esforço e colocar tudo o que temos para alcançar o objetivo - declarou o brasileiro.

Apesar da vitória, o Barcelona enfrentou dificuldades em campo. A equipe blaugrana abriu o placar cedo com Aubameyang e depois levou pressão da Real Sociedad. Daniel Alves também reconheceu a dificuldade do jogo e valorizou a vitória.

- Sabíamos que seria um jogo difícil, porque aqui (Anoeta) sempre é, eles apertam muito, com muita pressão. A primeira parte que tivemos mais controlado, depois diminuímos a intensidade, mas você também tem que saber sofrer - disse.