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futebol

Daniel Alves reconhece dificuldade do Barcelona pelo título: ‘Real Madrid teve sorte de chegarmos tarde’

Barcelona está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, mas está 15 pontos em desvantagem para o Real Madrid...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 19:54
O Barcelona venceu a Real Sociedad por 1 a 0 nesta quinta-feira pela 33ª rodada da La Liga. Com a vitória, a equipe avançou para a vice-liderança, porém, segue com 15 pontos atrás do Real Madrid. Após o jogo, Daniel Alves reconheceu as chances mínimas de título e pediu foco na reta final da temporada.> Veja a tabela da La Liga
- Eles (Real Madrid) tiveram sorte de chegarmos atrasados. Não poderia ser e agora é hora de pensar no próximo objetivo. Gostaríamos de competir com eles de uma maneira diferente, mas a vida é assim. Vamos focar nos seis jogos que restam, fazer todo o esforço e colocar tudo o que temos para alcançar o objetivo - declarou o brasileiro.
Apesar da vitória, o Barcelona enfrentou dificuldades em campo. A equipe blaugrana abriu o placar cedo com Aubameyang e depois levou pressão da Real Sociedad. Daniel Alves também reconheceu a dificuldade do jogo e valorizou a vitória.
- Sabíamos que seria um jogo difícil, porque aqui (Anoeta) sempre é, eles apertam muito, com muita pressão. A primeira parte que tivemos mais controlado, depois diminuímos a intensidade, mas você também tem que saber sofrer - disse.
Crédito: DanielAlvespedefoconaretafinal(Foto:Divulgação/Barcelona

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