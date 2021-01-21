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Daniel Alves elogia trabalho de Diniz no São Paulo: 'Espetacular'

Camisa 10 e capitão do São Paulo deu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira e falou sobre alguns assuntos, entre eles o trabalho do técnico Fernando Diniz 
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Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 19:24
Depois da entrevista coletiva de Raí, foi a vez de Daniel Alves, camisa dez e capitão do São Paulo, falar com os jornalistas na tarde desta quinta-feira. Entre os diversos assuntos, o meia falou sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz no comando do clube.
Internacional, São Caetano, Inter de Limeira… Relembre as piores derrotas do São Paulo no Morumbi
Ele saiu em defesa do comandante são-paulino, mesmo após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional, em pleno Morumbi. Segundo o camisa dez do Tricolor, o trabalho de Diniz é espetacular, não somente pelos resultados dentro de campo, mas especialmente fora dele.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO - O trabalho do Diniz é espetacular por uma razão. Não foi um treinador que teve muita possibilidade de contratações, e segundo que foi um treinador que teve que potencializar, ensinar e encorajar jogadores que estavam desacreditados por todos, pela imprensa, por nossos torcedores, a dar um passo a frente, a ser muito melhor do que eram - afirmou, em entrevista coletiva. Daniel também ressaltou o segundo ele, bom trabalho de Diniz na parte psicológica do elenco, ajudando a formar pessoas melhores.
- O grande trabalho do Diniz vem a partir do momento em que ele não se preocupa só em criar grandes jogadores, mas sim grandes seres humanos, que vão sair melhor do que eram daqui. O Diniz, no dia que não estiver mais aqui, vai deixar uma grande base, não só monetária, mas pessoal também para o São Paulo. Serão pessoas que vão influenciar outras a não seres omissas - finalizou o capitão.

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