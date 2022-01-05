Daniel Alves celebra reestreia com vitória pelo Barcelona: 'Presente muito especial'

Anunciado como reforço do Barcelona em novembro de 2021, o lateral-direito Daniel Alves finalmente pôde estrear oficialmente pelo clube catalão. Nesta quarta-feira, o brasileiro de 38 anos foi titular na vitória de sua equipe sobre o Linares por 2 a 1, na Copa do Rei, e celebrou o momento após a partida.- Estou muito feliz, um filme está passando pela minha cabeça. Voltar a jogar em competições oficiais com o Barça é um presente muito especial e eu procuro desfrutar. Eu só quero jogar com meus companheiros, ajudá-los, melhorá-los. É uma competição (Copa do Rei) com muitas surpresas, mas que não aconteçam com a gente. Sabíamos que era difícil, mas estávamos mentalmente fortes - disse Dani à "Barça TV".

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga Daniel Alves chegou ao Barcelona após o fechamento da janela de transferências do verão europeu e teve de esperar o mercado abrir novamente para ser registrado. Agora regularizado, o ala afirmou que sua equipe soube sofrer para vencer o adversário da terceira divisão nesta quarta.

- Não poderiam me deixar jogado em minha reestreia. Para mim, é um dia especial voltar a vestir a camisa do Barça. Você tem que aprender a competir e lutar até o fim. Só quem sabe sofrer levanta taças. Hoje conseguimos isso - frisou.

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Com Daniel Alves à disposição, o Barcelona volta a campo no próxima sábado, fora de casa, para encarar o Granada, pelo Campeonato Espanhol. Após o duelo pela La Liga, o time catalão tem compromisso com o Real Madrid, na Supercopa da Espanha.