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Daniel Alves celebra reestreia com vitória pelo Barcelona: 'Presente muito especial'

Brasileiro de 38 anos voltou ao clube em novembro, mas fez sua primeira partida nesta quarta-feira. Equipe catalã venceu rival da terceira divisão e avançou na Copa do Rei...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 19:44

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:44

Anunciado como reforço do Barcelona em novembro de 2021, o lateral-direito Daniel Alves finalmente pôde estrear oficialmente pelo clube catalão. Nesta quarta-feira, o brasileiro de 38 anos foi titular na vitória de sua equipe sobre o Linares por 2 a 1, na Copa do Rei, e celebrou o momento após a partida.- Estou muito feliz, um filme está passando pela minha cabeça. Voltar a jogar em competições oficiais com o Barça é um presente muito especial e eu procuro desfrutar. Eu só quero jogar com meus companheiros, ajudá-los, melhorá-los. É uma competição (Copa do Rei) com muitas surpresas, mas que não aconteçam com a gente. Sabíamos que era difícil, mas estávamos mentalmente fortes - disse Dani à "Barça TV".
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga Daniel Alves chegou ao Barcelona após o fechamento da janela de transferências do verão europeu e teve de esperar o mercado abrir novamente para ser registrado. Agora regularizado, o ala afirmou que sua equipe soube sofrer para vencer o adversário da terceira divisão nesta quarta.
- Não poderiam me deixar jogado em minha reestreia. Para mim, é um dia especial voltar a vestir a camisa do Barça. Você tem que aprender a competir e lutar até o fim. Só quem sabe sofrer levanta taças. Hoje conseguimos isso - frisou.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
Com Daniel Alves à disposição, o Barcelona volta a campo no próxima sábado, fora de casa, para encarar o Granada, pelo Campeonato Espanhol. Após o duelo pela La Liga, o time catalão tem compromisso com o Real Madrid, na Supercopa da Espanha.
Crédito: DanielAlveséconsideradoomaiorlateral-direitodahistóriadoBarcelona(Foto:Divulgação/Barcelona

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