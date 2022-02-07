Daniel Alves celebra atuação e reencontro com torcida do Barcelona no Camp Nou: 'Significa muito'

Principal nome da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro Daniel Alves celebrou sua atuação. De volta ao clube catalão em novembro, o lateral entrou em campo pela primeira vez no Camp Nou desde seu retorno.

- Era um dia muito especial, meu reencontro com a torcida depois de tanto tempo, após tantas coisas que vivemos. Poder voltar aqui significava muito para mim, sobretudo neste dia tão especial, pois tínhamos tantas coisas importantes - disse Dani.

- Apesar do cartão vermelho, eu fico com toda a emoção do meu reencontro com a torcida, do meu reencontro com o Camp Nou e com todo o maravilhoso que significam essas grandes noites de futebol - completou o camisa 8, que foi expulso no segundo tempo.

Em recuperação na tabela desde a chegada do técnico Xavi Hernández, o Barcelona entrou no G-4 da La Liga com o triunfo sobre o time colchonero. Segundo Daniel, o Barcelona não lutará até o fim.