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Daniel Alves celebra atuação e reencontro com torcida do Barcelona no Camp Nou: 'Significa muito'

Brasileiro de 38 anos marcou um gol, deu uma assistência e ainda foi expulso no clássico com o Atlético de Madrid, e citou que o Barça não desistirá: 'Não vamos nos render'...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 16:34
Principal nome da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro Daniel Alves celebrou sua atuação. De volta ao clube catalão em novembro, o lateral entrou em campo pela primeira vez no Camp Nou desde seu retorno.
- Era um dia muito especial, meu reencontro com a torcida depois de tanto tempo, após tantas coisas que vivemos. Poder voltar aqui significava muito para mim, sobretudo neste dia tão especial, pois tínhamos tantas coisas importantes - disse Dani.
- Apesar do cartão vermelho, eu fico com toda a emoção do meu reencontro com a torcida, do meu reencontro com o Camp Nou e com todo o maravilhoso que significam essas grandes noites de futebol - completou o camisa 8, que foi expulso no segundo tempo.
Em recuperação na tabela desde a chegada do técnico Xavi Hernández, o Barcelona entrou no G-4 da La Liga com o triunfo sobre o time colchonero. Segundo Daniel, o Barcelona não lutará até o fim.
- Também viram que nós não vamos nos render, viram que nós vamos seguir lutando pelo Barça, para colocar o clube onde ele merece - declarou.

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