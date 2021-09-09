Dancinha do Fogão! Torcedor de 14 anos viraliza, quer que Chay faça comemoração e explica dança ao L!

Crédito: Reprodução / Instagram

Se você é botafoguense e passa um tempo mínimo atualizando as redes sociais, provavelmente viu a mesma dança em sequência nesta quarta-feira, dia da contratação de Rafael. Trata-se de um passinho criado por Matheus Andrade, torcedor do Botafogo de 14 anos, no TikTok.

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O jovem, que tem uma conta com mais de 180 mil seguidores na rede social, publicou uma dancinha com a camisa do Botafogo e o negócio viralizou. Recentemente, torcedores do Alvinegro fizeram o desafio de gravarem vídeos próprios dançando e colocar ao lado do de Matheus, tentando acompanhar o ritmo do garoto.

"Gordin do TikTok", como ele mesmo se chama, é botafoguense e já foi notado de forma indireta por Chay, que afirmou, sem citar o garoto, que está "treinando a dancinha" para mandar em uma comemoração de gol nas partidas da Série B do Brasileirão. – Essa ideia surgiu quando eu estava ensaiando para uma festa de 15 anos. Estava pensando em fazer um passo para a música que a gente dançou e aí veio essa ideia, decidi gravar com meus amigos. Estou muito feliz com a repercussão que está dando, nem tenho palavras - afirmou Matheus, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

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– Vi a repercussão, estou muito feliz. Amo a nossa torcida, ainda mais que eles me reconheceram, fico mais feliz ainda. Eu ia em quase todos os jogos no Nilton Santos - completou o garoto.Matheus tem um pedido: que Chay faça a dancinha na comemoração de um gol e envie uma camisa do Botafogo para ele. O garoto afirmou que o camisa 14 é o seu jogador favorito do elenco do Alvinegro.