Damaceno valoriza titularidade no Fluminense no último ano de Sub-20 e projeta segundo clássico seguido

Vivendo o último ano no time Sub-20 do Fluminense, o zagueiro André Damaceno é um dos mais experientes do elenco e fez o terceiro jogo como titular no Campeonato Carioca da categoria. Ele ficou fora apenas da estreia do time, na derrota para o Volta Redonda por 2 a 1. O jogador celebrou sobre a sequência que vem tendo na equipe treinada por Guilherme Torres.- Estou muito feliz e confiante por ter essa sequencia de jogos como titular. Só tenho a agradecer pela confiança do treinador no meu trabalho. Acredito que estou podendo acrescentar muito na equipe e continuarei dando meu máximo a cada treinamento para me manter entre os 11 iniciais - disse.

O Tricolor é o atual campeão do Estadual, campanha esta que o jovem de 20 anos participou ativamente. Na temporada de 2021, Damaceno fez 26 jogos pelo Fluminense, clube onde está desde 2020. O jogador também tem uma passagem pelo São Caetano, onde, inclusive, chegou a estrear pela equipe profissional na disputa da Copa Paulista.Nesta edição do Carioca Sub-20, o Fluminense tem uma vitória, dois empates e uma derrota. Na última rodada ficou no 1 a 1 contra o Vasco e na próxima partida terá pela frente mais um clássico, pois encara o Botafogo (veja aqui o calendário da semana). Além disso, o Brasileiro Sub-20 também está previsto para começar no final deste mês.

- Vejo que o nosso time vem evoluindo muito a cada partida. Estamos trabalhando bastante e fazendo ajustes. Vamos para mais um clássico totalmente preparados. Temos um grupo muito forte, creio que a disputa de duas competições simultâneas não será um problema. O Fluminense sempre entra em qualquer competição para ganhar. Vamos lutar pela taça do Brasileiro também, assim como estamos lutando pelo bi do Carioca - completou.