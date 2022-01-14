D'Alessandro torce por continuidade de Edenilson no Inter

A pré-temporada do Internacional segue intensa e, se Alexander Medina cuida dos atletas dentro de campo, fora dele a diretoria trabalha para montar o elenco.

‘Tenho uma amizade com ele (Edenilson). Quando veio ao Inter, foi para jogar a Série B. Tem que ser um motivo de orgulho. Não é qualquer um que compra a causa como ele fez e outros também. Não preciso falar para ele, mas externei minha vontade de jogar com ele mais quatro meses’, afirmou na coletiva de imprensa.