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futebol

D'Alessandro torce por continuidade de Edenilson no Inter

Ídolo é amigo do volante e revelou a sua torcida pela permanência do atleta no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 15:40

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:40

A pré-temporada do Internacional segue intensa e, se Alexander Medina cuida dos atletas dentro de campo, fora dele a diretoria trabalha para montar o elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, a maior ‘luta’ dos dirigentes é manter o volante Edenilson, que está na mira do Atlético-MG.
Até mesmo D’Alessandro, que retornou ao time nesta temporada, torce pela continuidade do camisa 8.
‘Tenho uma amizade com ele (Edenilson). Quando veio ao Inter, foi para jogar a Série B. Tem que ser um motivo de orgulho. Não é qualquer um que compra a causa como ele fez e outros também. Não preciso falar para ele, mas externei minha vontade de jogar com ele mais quatro meses’, afirmou na coletiva de imprensa.
Crédito: (Foto:Divulgação/FlickrInternacional

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