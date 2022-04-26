D'Alessandro se declara ao Internacional e fala sobre volta: 'A minha história não acabou'

Aos 41 anos, Andrés D’Alessandro colocou um ponto final em sua carreira dentro das quatro linhas e, desde então recebeu muito carinho da torcida do Internacional.

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Em bate-papo com o programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV, o ex-camisa 10 deixou claro que a sua história no Colorado ainda não acabou.

‘Minha história no clube não fechou, alguma coisa irá acontecer e preciso me preparar, adquirir conhecimento para que a gente possa num futuro trabalhar dentro do futebol e de repente dentro do Inter. Não é fácil, tenho que assimilar essa etapa que fechou’, afirmou.

Durante o programa, D’Alessandro também citou o momento difícil de voltar ao Inter na temporada 2017 e recolocar o time na elite do futebol nacional.

'Eu saí no começo do Campeonato Gaúcho, acredito muito na união. Diretoria, jogadores, todos. Quando uma perna não funciona, depois começa a desestruturar. Senti que não tinha como fazer o trabalho de 2015, que chegamos na semifinal da Libertadores, tinha uma história que tinha que cuidar. Para seguir com o que a gente conquistou era difícil, mas para destruir é rápido. Nunca me senti fora do clube, por isso que fui para o River Plate. E quando o Inter caiu, não tinha como dar as costas para o clube', declarou.

Números

Em duas passagens com a camisa do Internacional, D’Alessandro disputou 529 jogos, anotou 97 gols e deu 113 assistências. O argentino também conquistou 12 títulos.