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futebol

D'Alessandro se declara ao Internacional e fala sobre volta: 'A minha história não acabou'

Ídolo do Inter compareceu ao programa 'Bem, Amigos' e falou sobre a relação com o time gaúcho...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 11:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 11:09
Aos 41 anos, Andrés D’Alessandro colocou um ponto final em sua carreira dentro das quatro linhas e, desde então recebeu muito carinho da torcida do Internacional.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Em bate-papo com o programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV, o ex-camisa 10 deixou claro que a sua história no Colorado ainda não acabou.
‘Minha história no clube não fechou, alguma coisa irá acontecer e preciso me preparar, adquirir conhecimento para que a gente possa num futuro trabalhar dentro do futebol e de repente dentro do Inter. Não é fácil, tenho que assimilar essa etapa que fechou’, afirmou.
Durante o programa, D’Alessandro também citou o momento difícil de voltar ao Inter na temporada 2017 e recolocar o time na elite do futebol nacional.
'Eu saí no começo do Campeonato Gaúcho, acredito muito na união. Diretoria, jogadores, todos. Quando uma perna não funciona, depois começa a desestruturar. Senti que não tinha como fazer o trabalho de 2015, que chegamos na semifinal da Libertadores, tinha uma história que tinha que cuidar. Para seguir com o que a gente conquistou era difícil, mas para destruir é rápido. Nunca me senti fora do clube, por isso que fui para o River Plate. E quando o Inter caiu, não tinha como dar as costas para o clube', declarou.
Números
Em duas passagens com a camisa do Internacional, D’Alessandro disputou 529 jogos, anotou 97 gols e deu 113 assistências. O argentino também conquistou 12 títulos.
Crédito: Foto:Divulgação/Internacional

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