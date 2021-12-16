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futebol

D'Alessandro se aproxima de acordo com o Internacional

Aos 40 anos, argentino deve firmar contrato por seis meses para se aposentar com a camisa do Colorado, clube em que é idolo...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 14:45

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 14:45

Após encerrar o vínculo com o técnico Diego Aguirre, o Internacional começa a esboçar as contratações da temporada 2022 e pode ter o retorno do ídolo D’Alessandro.
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Livre no mercado ele negocia a sua terceira passagem pelo Beira-Rio. Aos 40 anos, o novo acordo deve ser válido por seis meses, de acordo com o site ge.
Neste retorno ao Internacional, D’Alessandro disputaria o Campeonato Gaúcho e, após o estadual, penduraria as chuteiras para assumir um cargo na direção do Colorado.
Retorno
Voltar ao Inter é o maior desejo do meio-campista. Antes mesmo de fechar a passagem no Nacional, do Uruguai, o argentino manifestou que gostaria de encerrar a carreira no clube brasileiro.
Antes do término da temporada no Brasil, D’Ale foi ao Beira-Rio acompanhar o Inter e recebeu o carinho da torcida.
Números
Em duas passagens pelo Internacional, D’Alessandro jogou 517 vezes, marcou 95 gols e deu 113 assistências.
Crédito: D'AlessandroemaçãocomacamisadoInternacional(Foto:RicardoDuarte

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