D'Alessandro se aproxima de acordo com o Internacional

Após encerrar o vínculo com o técnico Diego Aguirre, o Internacional começa a esboçar as contratações da temporada 2022 e pode ter o retorno do ídolo D’Alessandro.

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Livre no mercado ele negocia a sua terceira passagem pelo Beira-Rio. Aos 40 anos, o novo acordo deve ser válido por seis meses, de acordo com o site ge.

Neste retorno ao Internacional, D’Alessandro disputaria o Campeonato Gaúcho e, após o estadual, penduraria as chuteiras para assumir um cargo na direção do Colorado.

Retorno

Voltar ao Inter é o maior desejo do meio-campista. Antes mesmo de fechar a passagem no Nacional, do Uruguai, o argentino manifestou que gostaria de encerrar a carreira no clube brasileiro.

Antes do término da temporada no Brasil, D’Ale foi ao Beira-Rio acompanhar o Inter e recebeu o carinho da torcida.

Números

Em duas passagens pelo Internacional, D’Alessandro jogou 517 vezes, marcou 95 gols e deu 113 assistências.