D'Alessandro pode ser a novidade do Internacional para estreia na Sul-Americana

Baixa no Internacional nos últimos dias, o meia D’Alessandro foi a grande novidade no treino realizado no CT Parque Gigante nesta quinta-feira.
Antes com dor no tornozelo, o jogador apareceu no gramado e correu em volta do campo durante a atividade.
A expectativa é que ele seja reintegrado ao elenco na sexta-feira e fique liberado para a estreia do Internacional na Copa Sul-Americana, diante do 9 de Octubre.
Desfalques
Se D’Alessandro está perto do retorno, o técnico Alexander Medina não conta com o lateral Moisés e o atacante David, lesionados. O zagueiro Victor Cuesta também foi baixa no treino. Ele apresentou um quadro de gastroenterite.