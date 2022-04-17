D'Alessandro é homenageado pelo Internacional em jogo de despedida

‘Vou tentar ser curto. É difícil falar. Há pouco me despedi do clube sem vocês, mas hoje estou no lugar que quero, gostava, sonhava e com quem sonhava. O Inter é muito grande. Aprendi isso. Espero ter correspondido, estado à altura do clube. Tentei sempre fazer o melhor. A partir de amanhã serei mais um torcedor. Eu amo vocês também! Não só pelo retorno que me deram, mas com minha família. Hoje minha mãe está aqui. Podem ter certeza que o Inter faz parte da nossa vida e continuará na nossa família. O Inter é muito grande. Aprendi isso. Espero ter correspondido, estado à altura do clube. Tentei sempre fazer o melhor. A partir de amanhã serei mais um torcedor’.