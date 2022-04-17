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futebol

D'Alessandro é homenageado pelo Internacional em jogo de despedida

D'Ale foi saudado pelos companheiros de time e teve a sua família no gramado do Beira-Rio...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 20:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 20:24
A noite de 17 de abril de 2022 está marcada na história de Andrés D’Alessandro. Ídolo do Internacional, o meio-campista pendurou as chuteiras do futebol profissional aos 41 anos.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Na última partida, o camisa 10 esbanjou categoria e anotou um lindo gol, que ajudou o Colorado a bater o Fortaleza por 2 a 1.
Homenagem
Após o duelo, D’Alessandro foi celebrado pelo elenco e, principalmente o torcedor do Internacional, que ecoou pelo Beira-Rio o pedido ‘Fica, D’Alessandro’.
A família de D’Ale também marcou presença e o argentino foi saudado pela mãe Gladys, os filhos Santino, Martina e Gonzalo e a esposa Erica.
Vídeo
Além da camisa com o número 529, em referência a quantidade de jogos que ele fez pelo Colorado, o Internacional exibiu um vídeo no telão do estádio com imagens e uma declaração ao atleta que marcou época no Beira-Rio.
Confira o discurso:
‘Vou tentar ser curto. É difícil falar. Há pouco me despedi do clube sem vocês, mas hoje estou no lugar que quero, gostava, sonhava e com quem sonhava. O Inter é muito grande. Aprendi isso. Espero ter correspondido, estado à altura do clube. Tentei sempre fazer o melhor. A partir de amanhã serei mais um torcedor. Eu amo vocês também! Não só pelo retorno que me deram, mas com minha família. Hoje minha mãe está aqui. Podem ter certeza que o Inter faz parte da nossa vida e continuará na nossa família. O Inter é muito grande. Aprendi isso. Espero ter correspondido, estado à altura do clube. Tentei sempre fazer o melhor. A partir de amanhã serei mais um torcedor’.
Crédito: Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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