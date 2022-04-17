D'Alessandro após gol em último jogo da carreira: 'Vou sentir saudades'

'Incrível. É um momento que precisei de uma força e apareceu. Uma mescla de felicidade e tristeza, uma carreira de 22 anos, mas hoje eu queria jogar, como aquele primeiro dia que virei profissional, hoje recebi a oportunidade de jogar e o que aconteceu depois vou guardar para o resto da vida. Minha mãe, meu pai e meus amigos estão aqui. E o torcedor merece. Tudo que fizemos pelo torcedor ficar. É difícil e inexplicável. Não consigo explicar o retorno que o futebol nos dá. Ele nos dá muito mais do que damos ao futebol. Vou sentir saudade’, afirmou ao Premiere.