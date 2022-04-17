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futebol

D'Alessandro após gol em último jogo da carreira: 'Vou sentir saudades'

Camisa 10 anotou um lindo gol diante do Fortaleza e comentou sobre a sua última partida como atleta profissional...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 19:09
A noite de domingo é mágica para Andrés D’Alessandro, que disputa o seu último jogo oficial com a camisa do Internacional.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Após 22 anos dentro das quatro linhas, o meio-campista irá se aposentar e foi ‘premiado’ com um belo gol.
No intervalo do jogo, D’Alessandro conversou com a imprensa e deu um lindo depoimento.
'Incrível. É um momento que precisei de uma força e apareceu. Uma mescla de felicidade e tristeza, uma carreira de 22 anos, mas hoje eu queria jogar, como aquele primeiro dia que virei profissional, hoje recebi a oportunidade de jogar e o que aconteceu depois vou guardar para o resto da vida. Minha mãe, meu pai e meus amigos estão aqui. E o torcedor merece. Tudo que fizemos pelo torcedor ficar. É difícil e inexplicável. Não consigo explicar o retorno que o futebol nos dá. Ele nos dá muito mais do que damos ao futebol. Vou sentir saudade’, afirmou ao Premiere.
Crédito: Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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