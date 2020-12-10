Dalberto fala sobre ansiedade em marcar o primeiro gol pelo Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Contratado junto ao Juventude, o atacante Dalberto fez a sua estreia pelo Sport no último fim de semana, quando o Leão acabou superado pelo São Paulo e viu a sua situação no Brasileirão ficar delicada.Apesar da primeira partida não ser o cenário ideal, o centroavante espera ajudar o Leão na reta final do torneio e marcar os gols que possam manter o time na elite nacional.

‘Eu sempre sou intenso dentro de campo, procuro dar a melhor opção para os meus companheiros. Com certeza a movimentação ali na frente é muito importante para quebra de linhas, achar os espaços também entre os marcadores, fazer facão e espero nas próximas oportunidades puder ajudar com mais intensidade e sair com gols’, explicou.