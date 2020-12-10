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futebol

Dalberto fala sobre ansiedade em marcar o primeiro gol pelo Sport

Atacante chegou ao clube recentemente e espera ajudar o Leão na briga pela permanência...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 20:05

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:05

Crédito: Divulgação/Sport
Contratado junto ao Juventude, o atacante Dalberto fez a sua estreia pelo Sport no último fim de semana, quando o Leão acabou superado pelo São Paulo e viu a sua situação no Brasileirão ficar delicada.Apesar da primeira partida não ser o cenário ideal, o centroavante espera ajudar o Leão na reta final do torneio e marcar os gols que possam manter o time na elite nacional.
‘Eu sempre sou intenso dentro de campo, procuro dar a melhor opção para os meus companheiros. Com certeza a movimentação ali na frente é muito importante para quebra de linhas, achar os espaços também entre os marcadores, fazer facão e espero nas próximas oportunidades puder ajudar com mais intensidade e sair com gols’, explicou.
No sábado, o primeiro desafio para balançar a rede é o Coritiba, na sempre temida Ilha do Retiro.

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