Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Dado valoriza empate contra o Vasco da Gama

Apesar de não vencer um rival direto, o treinador viu pontos positivos no Tricolor...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 20:44
Crédito: DELMIRO JUNIOR/PHOTO PREMIUM/LANCEPRESS!
Se o Bahia precisava somar pontos na luta contra o rebaixamento, o Tricolor decepcionou neste domingo ao ficar no empate sem gols contra o Vasco da Gama e permanecer colado no G4.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar de o resultado não ser o ideal, o técnico Dado Cavalcanti deu valor ao ponto conquistado, que certamente pode ser fundamental na última rodada.
‘Não preocupa porque foi jogo atípico, situações extremas. Jogo difícil, adversário que estava descansado. Fizemos jogo difícil na quinta-feira, pegamos avião. Jogo duro, calor e sofremos mais que adversário. O nosso poderio ofensivo não nos decepciona no campeonato inteiro. Vamos valorizar mais um jogo que não tomamos gol’, afirmou.
Com o placar, o Bahia fica na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O Fortaleza, primeiro time do Z4, tem 35.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
Homem invade casa, dá soco na boca da ex e atira contra carro em Vargem Alta
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Mega-Sena de 30 anos: confira os números sorteados para o prêmio de R$ 336 milhões
Imagem de destaque
6 direitos do candidato no Enem que podem fazer diferença no dia da prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados