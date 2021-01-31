Dado valoriza empate contra o Vasco da Gama

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Se o Bahia precisava somar pontos na luta contra o rebaixamento, o Tricolor decepcionou neste domingo ao ficar no empate sem gols contra o Vasco da Gama e permanecer colado no G4.

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Apesar de o resultado não ser o ideal, o técnico Dado Cavalcanti deu valor ao ponto conquistado, que certamente pode ser fundamental na última rodada.

‘Não preocupa porque foi jogo atípico, situações extremas. Jogo difícil, adversário que estava descansado. Fizemos jogo difícil na quinta-feira, pegamos avião. Jogo duro, calor e sofremos mais que adversário. O nosso poderio ofensivo não nos decepciona no campeonato inteiro. Vamos valorizar mais um jogo que não tomamos gol’, afirmou.