Dado Cavalcanti reconhece a superioridade do Flamengo contra o Bahia

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Um domingo para ser esquecido no Bahia. Em Pituaçu, a equipe foi envolvida pelo Flamengo e acabou goleada por 5 a 0, em resultado que promete chacoalhar o ambiente.

Na coletiva de imprensa, o técnico Dado Cavalvanti tentou explicar o que ocorreu dentro das quatro linhas.

‘Jogamos contra um adversário superior à nossa equipe tecnicamente. Taticamente foi melhor no jogo. A condição que tivemos durante a semana foi de muitas trocas, muitas avaliações, buscar melhores soluções para as saídas. Não foi algo natural, foi uma semana de ajustes. Essa foi a grande diferença que fez o adversário ser bem superior à gente’, afirmou.

Sincero, Dado também comentou sobre reforços e espera que a diretoria consiga repor as peças que saíram.