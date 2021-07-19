Dado Cavalcanti reconhece a superioridade do Flamengo contra o Bahia

Um domingo para ser esquecido no Bahia. Em Pituaçu, a equipe foi envolvida pelo Flamengo e acabou goleada por 5 a 0, em resultado que promete chacoalhar o ambiente.
Na coletiva de imprensa, o técnico Dado Cavalvanti tentou explicar o que ocorreu dentro das quatro linhas.
‘Jogamos contra um adversário superior à nossa equipe tecnicamente. Taticamente foi melhor no jogo. A condição que tivemos durante a semana foi de muitas trocas, muitas avaliações, buscar melhores soluções para as saídas. Não foi algo natural, foi uma semana de ajustes. Essa foi a grande diferença que fez o adversário ser bem superior à gente’, afirmou.
Sincero, Dado também comentou sobre reforços e espera que a diretoria consiga repor as peças que saíram.
‘Nós estamos nos esforçando para buscar jogadores. O mercado está sendo um pouco cruel conosco. Já tínhamos carências, temos necessidades, perdemos dois jogadores importantes. Aconteceram ainda suspensões durante a semana. Essa semana talvez tenha sido uma semana atípica por todo esse contexto de junção de dificuldades. A direção está se esforçando. Foram anunciados Mugni e Rodallega. A gente tem tido um pouco de dificuldade com essa competitividade do mercado’, explicou.