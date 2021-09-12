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futebol

Dabove fica 'satisfeito' com empate na Vila Belmiro

Treinador argentino gostou da postura da equipe como visitante no duelo contra o Santos...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 11:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após vencer o Fortaleza na rodada passada, o Bahia foi até a Vila Belmiro disposto a surpreender o Santos, mas ficou no empate sem gols.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na coletiva de imprensa, o técnico Diego Dabove procurou os pontos positivos da sua equipe e elogiou a entrega dos jogadores fora de casa.
‘Tentamos propor o primeiro tempo o que queremos. Obviamente sabemos que temos que corrigir algumas situações de jogo. Mas estou contente pelo esforço, compromisso do elenco, como eles estão trabalhando. Temos muitas situações positivas que me dão tranquilidade que estamos indo por um bom caminho’, afirmou.
Na próxima rodada, o Bahia tenta encaixar mais uma rodada positiva contra o Bragantino, em Pituaçu.

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