Dabove fica 'satisfeito' com empate na Vila Belmiro

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após vencer o Fortaleza na rodada passada, o Bahia foi até a Vila Belmiro disposto a surpreender o Santos, mas ficou no empate sem gols.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Na coletiva de imprensa, o técnico Diego Dabove procurou os pontos positivos da sua equipe e elogiou a entrega dos jogadores fora de casa.

‘Tentamos propor o primeiro tempo o que queremos. Obviamente sabemos que temos que corrigir algumas situações de jogo. Mas estou contente pelo esforço, compromisso do elenco, como eles estão trabalhando. Temos muitas situações positivas que me dão tranquilidade que estamos indo por um bom caminho’, afirmou.