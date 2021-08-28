Dabove faz mistério antes duelo contra o Fluminense

A fase realmente não anda das melhores pelos lados do Bahia. Vindo de sete jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, a situação do clube na tabela de classificação, de fato, tem deixado o elenco em estado de alerta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTentando reverter a situação, a diretoria, por sua vez, anunciou a saída de Dado Cavalcanti, não demorando muito para acertar com um novo treinador, sendo ele o argentino Diego Dabove.
Mesmo recém-chegado ao clube, o comandante já conseguiu realizar alguns treinamentos, porém não deu pistas de quem irá mandar a campo diante do Fluminense, na próxima segunda-feira, no Maracanã. Dividindo o elenco em grupos nesta sexta-feira, junto com seus auxiliares, chegaram a dar prioridade nas finalizações em boa parte do tempo.
Na 15ª colocação, o Bahia tem uma campanha parcial de 5 vitórias, somou 18 pontos em 17 jogos. No último compromisso,