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futebol

Dabove faz mistério antes duelo contra o Fluminense

Treinador terá a missão de colocar o Bahia de volta ao caminho das vitórias, já que o time beira a zona de rebaixamento...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 12:51

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 12:51
Crédito: Argentino assumiu o comando do Esquadrão após a saída de Dado Cavalcanti (Felipe Oliveira/Bahia
A fase realmente não anda das melhores pelos lados do Bahia. Vindo de sete jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, a situação do clube na tabela de classificação, de fato, tem deixado o elenco em estado de alerta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTentando reverter a situação, a diretoria, por sua vez, anunciou a saída de Dado Cavalcanti, não demorando muito para acertar com um novo treinador, sendo ele o argentino Diego Dabove.
Mesmo recém-chegado ao clube, o comandante já conseguiu realizar alguns treinamentos, porém não deu pistas de quem irá mandar a campo diante do Fluminense, na próxima segunda-feira, no Maracanã. Dividindo o elenco em grupos nesta sexta-feira, junto com seus auxiliares, chegaram a dar prioridade nas finalizações em boa parte do tempo.
Na 15ª colocação, o Bahia tem uma campanha parcial de 5 vitórias, somou 18 pontos em 17 jogos. No último compromisso,

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