Dabove faz mistério antes duelo contra o Fluminense

A fase realmente não anda das melhores pelos lados do Bahia. Vindo de sete jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, a situação do clube na tabela de classificação, de fato, tem deixado o elenco em estado de alerta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTentando reverter a situação, a diretoria, por sua vez, anunciou a saída de Dado Cavalcanti, não demorando muito para acertar com um novo treinador, sendo ele o argentino Diego Dabove.