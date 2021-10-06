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futebol

Dabove explica lance que determinou derrota do Bahia

Na visão do técnico, o pênalti do Timão, junto com a expulsão do zagueiro pesou na conta do Esquadrão...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:24

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 11:24
Crédito: Divulgação/EC Bahia
Na noite da última terça-feira, o Bahia conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Corinthians, na NeoQuímica Arena.
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Após sair em vantagem com Gilberto, o Tricolor de Aço sofreu o empate e consequentemente a virada na etapa final.
O placar deixou o Esquadrão na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 23 pontos. Além disso, o time corre o sério risco de cair mais uma posição no Z-4 em caso de vitória do Grêmio contra o Cuiabá.
Lance determinante
Na visão do técnico Diego Dabove, o lance que determinou o revés do seu time ocorreu nos minutos finais da etapa inicial, quando Lucas Araújo cometeu pênalti e na sequência levou o cartão vermelho.
‘A expulsão e o pênalti na mesma jogada foram determinantes. Fizemos um primeiro tempo parelho. Tampouco digo que merecíamos sair ganhando, mas o empate estava bem. Mas eles empataram, com um pênalti contra e um jogador a menos, com este rival, é complicado’, antes de completar:
‘Estamos chateados pela derrota. Não creio que tenha sido um jogo ruim da equipe. Fizemos muita coisa boa contra de um bom rival. Depois, detalhes e fatalidades do jogo, como o pênalti e o cartão vermelho na mesma jogada, mudamos um pouco o que estávamos fazendo. É reduzir a margem de erros e seguir trabalhando’, afirmou Dabove.

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