Dabove explica lance que determinou derrota do Bahia

Crédito: Divulgação/EC Bahia

Na noite da última terça-feira, o Bahia conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Corinthians, na NeoQuímica Arena.

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Após sair em vantagem com Gilberto, o Tricolor de Aço sofreu o empate e consequentemente a virada na etapa final.

O placar deixou o Esquadrão na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 23 pontos. Além disso, o time corre o sério risco de cair mais uma posição no Z-4 em caso de vitória do Grêmio contra o Cuiabá.

Lance determinante

Na visão do técnico Diego Dabove, o lance que determinou o revés do seu time ocorreu nos minutos finais da etapa inicial, quando Lucas Araújo cometeu pênalti e na sequência levou o cartão vermelho.

‘A expulsão e o pênalti na mesma jogada foram determinantes. Fizemos um primeiro tempo parelho. Tampouco digo que merecíamos sair ganhando, mas o empate estava bem. Mas eles empataram, com um pênalti contra e um jogador a menos, com este rival, é complicado’, antes de completar: