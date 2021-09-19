Dabove elogia postura do Bahia diante do Bragantino

Crédito: Twitter Bahia

Na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu em vantagem diante do Bragantino, mas não conseguiu segurar o triunfo e deixou o gramado com mais um empate dentro de casa.

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Na análise do técnico Diego Dabove, a equipe mostrou um bom desempenho dentro das quatro linhas e, na visão do argentino, o Bahia fica com um gosto amargo pelo resultado.

‘Creio que foi uma boa partida contra um rival que joga muito bem. Muitos aspectos positivos, mas também coisas para irmos melhorando. Foi uma partida muito intensa, muito boa. Sensação meio amarga, mas estou muito contente com o esforço de toda a equipe’, afirmou.