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futebol

Dabove elogia postura do Bahia diante do Bragantino

Treinador argentino gostou do que viu no empate por 1 a 1 dentro da Arena Fonte Nova...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 09:20
Crédito: Twitter Bahia
Na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu em vantagem diante do Bragantino, mas não conseguiu segurar o triunfo e deixou o gramado com mais um empate dentro de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na análise do técnico Diego Dabove, a equipe mostrou um bom desempenho dentro das quatro linhas e, na visão do argentino, o Bahia fica com um gosto amargo pelo resultado.
‘Creio que foi uma boa partida contra um rival que joga muito bem. Muitos aspectos positivos, mas também coisas para irmos melhorando. Foi uma partida muito intensa, muito boa. Sensação meio amarga, mas estou muito contente com o esforço de toda a equipe’, afirmou.
Apesar do empate, o Bahia subiu uma colocação no Campeonato Brasileiro e agora pinta na 14ª posição, com 23 pontos.

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