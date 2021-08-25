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futebol

Dabove elogia a qualidade do elenco do Bahia

Treinador concedeu coletiva de imprensa e fez considerações sobre o seu grupo de trabalho...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 20:35
Crédito: Dabove chegou ao Bahia e concedeu coletiva de imprensa (Felipe Oliveira/Bahia
Diego Dabove iniciou a sua gestão no Bahia. Após ser anunciado na semana passada, o comandante se apresentou ao elenco e começou a dar o seu toque no ambiente do Tricolor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confiante que pode recuperar o Esquadrão de Aço, Dabove revelou que assistiu o último compromisso do Bahia e aprovou a qualidade do seu elenco.
‘Tive a oportunidade de ver a partida em Porto Alegre. Tenho a consciência que contamos com um bom plantel, que seguramente, em pouco tempo, teremos a oportunidade de estar em um lugar que merecemos. O mais importante da partida, a conclusão mais importante que tivemos, é que temos um plantel para competir muito bem em uma liga tão competitiva’, disse o técnico.
O primeiro compromisso de Diego Dabove é o Fluminense, adversário direto na luta para não entrar no Z-4.
Zona de Rebaixamento
Caso seja derrotado pelo Flu e o Grêmio vença o seu jogo, o Bahia termina a rodada dentro da temida zona de descenso.
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