Dabove elogia a qualidade do elenco do Bahia

Crédito: Dabove chegou ao Bahia e concedeu coletiva de imprensa (Felipe Oliveira/Bahia

Diego Dabove iniciou a sua gestão no Bahia. Após ser anunciado na semana passada, o comandante se apresentou ao elenco e começou a dar o seu toque no ambiente do Tricolor.

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Confiante que pode recuperar o Esquadrão de Aço, Dabove revelou que assistiu o último compromisso do Bahia e aprovou a qualidade do seu elenco.

‘Tive a oportunidade de ver a partida em Porto Alegre. Tenho a consciência que contamos com um bom plantel, que seguramente, em pouco tempo, teremos a oportunidade de estar em um lugar que merecemos. O mais importante da partida, a conclusão mais importante que tivemos, é que temos um plantel para competir muito bem em uma liga tão competitiva’, disse o técnico.

O primeiro compromisso de Diego Dabove é o Fluminense, adversário direto na luta para não entrar no Z-4.

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