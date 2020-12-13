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Da preleção às substituições: auxiliar revela participação de Abel mesmo à distância

Nas redes sociais, o Palmeiras destacou nas últimas semanas como o treinador esteve acompanhando treinamentos...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 22:28

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 22:28

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Quando Abel Ferreira disse que não atravessou o Oceano Atlântico a passeio, o técnico português estava falando sério. Logo após a vitória por 3 a 0 contra o Bahia neste sábado (12), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, João Martins, auxiliar do treinador palmeirense revelou que, mesmo à distância, após ser diagnosticado com Covid-19, é Abel quem dá a preleção aos jogadores e que o técnico também está por dentro de todas as decisões tomadas por seus assistentes durante as partidas.
Martins, um dos quatro integrantes da comissão técnica que vieram junto com o treinador em outubro, também elogiou a estrutura que o Palmeiras montou para permitir que Abel, mesmo isolado, continuasse liderando a equipe.
“O clube foi fantástico neste aspecto, fornecendo todas as condições para fazermos um grande trabalho sobre isso, todas as palestras que fazemos, é o Abel que lidera”, afirmou o auxiliar.Confira a tabela do Brasileirão
Nas redes sociais, o Palmeiras destacou nas últimas semanas como Abel estava acompanhando treinamentos, seja por meio de filmagens com drones, seja por videoconferência para falar com os jogadores.
Mas, segundo Martins, mesmo à distância, o treinador palmeirense permanece em contato constante com seus auxiliares também durante as partidas.
“No dia do jogo, está sempre presente, faz todas as preleções, está em constante comunicação com o técnico assistente, Carlos Martinho, que vê o o jogo no camarote e a informação chega lá embaixo. Não tomamos nenhuma decisão sem ele dar essa decisão”, afirmou.
A partida contra o Bahia, entretanto, deve ser a última em que Abel comandará o time à distância. O técnico completou neste sábado 10 dias desde que foi diagnosticado com o vírus. Com isso, é provável que já seja liberado para voltar ao trabalho até a partida decisiva contra o Libertad-PAR, pela Libertadores, na terça-feira.

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