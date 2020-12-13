Da preleção às substituições: auxiliar revela participação de Abel mesmo à distância

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Quando Abel Ferreira disse que não atravessou o Oceano Atlântico a passeio, o técnico português estava falando sério. Logo após a vitória por 3 a 0 contra o Bahia neste sábado (12), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, João Martins, auxiliar do treinador palmeirense revelou que, mesmo à distância, após ser diagnosticado com Covid-19, é Abel quem dá a preleção aos jogadores e que o técnico também está por dentro de todas as decisões tomadas por seus assistentes durante as partidas.

Martins, um dos quatro integrantes da comissão técnica que vieram junto com o treinador em outubro, também elogiou a estrutura que o Palmeiras montou para permitir que Abel, mesmo isolado, continuasse liderando a equipe.

“O clube foi fantástico neste aspecto, fornecendo todas as condições para fazermos um grande trabalho sobre isso, todas as palestras que fazemos, é o Abel que lidera”, afirmou o auxiliar.Confira a tabela do Brasileirão

Nas redes sociais, o Palmeiras destacou nas últimas semanas como Abel estava acompanhando treinamentos, seja por meio de filmagens com drones, seja por videoconferência para falar com os jogadores.

Mas, segundo Martins, mesmo à distância, o treinador palmeirense permanece em contato constante com seus auxiliares também durante as partidas.

“No dia do jogo, está sempre presente, faz todas as preleções, está em constante comunicação com o técnico assistente, Carlos Martinho, que vê o o jogo no camarote e a informação chega lá embaixo. Não tomamos nenhuma decisão sem ele dar essa decisão”, afirmou.