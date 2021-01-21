Dá para sonhar com a Libertadores? Simule e veja as projeções do Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Os resultados ruins em algumas das últimas rodadas podem fazer o Fluminense perder a sétima posição no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor torce contra o Santos, que encara o Fortaleza fora de casa, às 19h. A equipe de Cuca tem 45 pontos, apenas dois abaixo do Flu, com 47, e ainda um jogo a menos. Por isso, a pergunta que o torcedor se faz é: como está o sonho por uma vaga na Libertadores?

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Veja a tabela aqui e simule os resultados do Fluminense nas sete rodadas restantes da competição. A previsão é que com 61 pontos a equipe já garanta seu retorno à competição continental depois de oito anos. Entretanto, há a alta probabilidade do Brasileiro virar G8, já que o Palmeiras decide a Copa do Brasil contra o Grêmio e a Libertadores contra o Santos. Os três times estão na disputa por vagas neste momento.

O Flu soma 47 pontos. Grêmio, com 51, Palmeiras, também com 51, e Flamengo, com 52, estão na frente. Os dois últimos se enfrentam ainda nesta quinta.