Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dá para sonhar com a Libertadores? Simule e veja as projeções do Fluminense

Tricolor empatou com o Coritiba na 31ª rodada e tem mais sete partidas pela frente para garantir a vaga na competição nacional...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 16:13
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Os resultados ruins em algumas das últimas rodadas podem fazer o Fluminense perder a sétima posição no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor torce contra o Santos, que encara o Fortaleza fora de casa, às 19h. A equipe de Cuca tem 45 pontos, apenas dois abaixo do Flu, com 47, e ainda um jogo a menos. Por isso, a pergunta que o torcedor se faz é: como está o sonho por uma vaga na Libertadores?
> John Kennedy é o 22º jogador da base utilizado pelo Fluminense na temporada; veja lista
Veja a tabela aqui e simule os resultados do Fluminense nas sete rodadas restantes da competição. A previsão é que com 61 pontos a equipe já garanta seu retorno à competição continental depois de oito anos. Entretanto, há a alta probabilidade do Brasileiro virar G8, já que o Palmeiras decide a Copa do Brasil contra o Grêmio e a Libertadores contra o Santos. Os três times estão na disputa por vagas neste momento.
O Flu soma 47 pontos. Grêmio, com 51, Palmeiras, também com 51, e Flamengo, com 52, estão na frente. Os dois últimos se enfrentam ainda nesta quinta.
Contra o segundo adversário da sequência de jogos com equipes que lutam contra o rebaixamento, o Fluminense acabou tropeçando, mas buscou o empate por 3 a 3 com o Coritiba no final do duelo no Couto Pereira. Antes, venceu o Sport por 1 a 0 e perdeu para o Corinthians por 5 a 0. Agora, o Flu terá pela frente o Botafogo, lanterna, Goiás e Bahia. Depois, já encara adversários mais diretos, como Atlético-MG, Ceará e Santos. Por fim, fecha a competição contra o Fortaleza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados