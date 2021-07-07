Da estreia no Vasco ao protagonismo: a ascensão de MT em cinco atos

Crédito: Polivalente, MT é um dos destaques do Vasco nesta temporada (Rafael Ribeiro/Vasco

O gol solitário na vitória sobre o Confiança simboliza: MT entrou no time do Vasco para não mais sair. Embora jovem, o meia soma os 20 anos de idade à técnica, à altura (1,85m) e à capacidade aeróbica. Tudo isso com uma ascensão vista em quatro meses. E que se deu em cinco atos.1º ato: estreia improvisadoOs primeiros jogos do Vasco no Campeonato Carioca foram com um time sub-22. E como o badalado Riquelme estava lesionado, coube a MT atuar na lateral esquerda já na primeira partida como atleta profissional. E mesmo com os mais experientes entrando paulatinamente na equipe, o polivalente, por ter agradado, foi prosseguindo.

2º ato: Lesão delicadaJustamente no primeiro clássico, contra o Botafogo, ele sofreu uma lesão que lhe custou quase três meses fora de combate. Um edema ósseo por estresse na vértebra lombar fez o time avançar na construção e no entrosamento sem ele.

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3º ato: Definitivamente VascoAs boas atuações de MT como profissional fizeram o Vasco se apressar. Em maio, o clube se valeu da venda de Talles Magno e do consequente alívio financeiro para comprar os direitos econômicos do atleta antes emprestado pelo Volta Redonda.

4º ato: Retorno gradualApós se recuperar clinicamente, a participação nos jogos foi aos poucos. Ele foi relacionado, mas não atuou em duas partidas (contra Brasil-RS e Avaí). Quando voltou a entrar em campo, no jogo seguinte (CRB), foi já como titular. E o time ganhou.