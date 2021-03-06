Da estreia no Brasileirão 2020 à estreia no Carioca; relembre as mudanças no plantel do Botafogo

Ano novo, vida nova. Na última quarta-feira, contra o Boavista, a temporada começou para o Botafogo e o Glorioso já encontra uma nova realidade neste ano. Se em 2020, vislumbrava-se um possível título da Copa do Brasil e um bom Campeonato Brasileiro, em 2021, o clube de General Severiano mira uma estrada de superação e de acesso à primeira divisão do futebol nacional.+ Rescisão de Rentería com o Botafogo é publicada no BIDNesse sentido, a nova diretoria busca uma reformulação do elenco para a nova temporada, que já se iniciou. Desde a eleição do novo presidente Durcesio Mello, o Botafogo já dispensou alguns jogadores e também iniciou contratações em busca do acesso à Série A. Abaixo, confira as mudanças que ocorreram no plantel do Glorioso da estreia no Brasileirão até o Estadual.• Marcinho, Fernando, Danilo Barcelos, Victor Luis, Ruan Renato, Keisuke Honda, Pedro Raul, Luis Henrique e Luiz Fernando iniciaram a temporada 2020, mas não a terminaram. • Helerson, Hugo, Kayque, Romildo, Matheus Nascimento e Ênio foram promovidos da base ao profissional ao longo da temporada – Rafael Navarro não entra na contra, uma vez que já constava na lista do plantel do time que estreou no Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino.
• Gustavo Cascardo, Neneco Rentería, José Welison, Cesinha, Salomon Kalou, Kelvin e Davi Araújo foram contratados ao longo da temporada.
• Saulo, Helerson, Cícero, Rentería e Kelvin não tiveram os contratos renovados e deixaram o clube antes do início do Campeonato Carioca – no caso do colombiano Rentería, houve rescisão.
• Andrew e Wendel foram promovidos da base ao profissional para a disputa do Carioca.
• Pedro Castro e Ronald foram reforços contratados e Rickson voltou de empréstimo do Guarani – o goleiro Douglas Borges e o lateral Jonathan já estão regularizados, mas, na estreia do Carioca não estavam no plantel divulgado pelo clube, portanto, não entram na conta.ELENCO QUE INICIOU O BRASILEIRÃO (30 jogadores no plantel)
Goleiros: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Saulo e Diego Loureiro.
Zagueiros: Kanu, Sousa, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato e Forster.
Laterais: Marcinho, Barrandeguy, Kevin, Fernando, Guilherme Santos, Lucas Barros, Victor Luis e Danilo Barcelos.
Meio-campistas: Cícero, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Luiz Otávio, Warley e Keisuke Honda.
Atacantes: Pedro Raul, Luis Henrique, Luiz Fernando, Rafael Navarro, Rhuan, Lecaros e Babi.ELENCO QUE ENCERROU O BRASILEIRÃO (34 jogadores no plantel)
Goleiros: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Saulo e Diego Loureiro.
Zagueiros: Kanu, Sousa, Helerson, Marcelo Benevenuto e Rafael Forster.
Laterais: Barrandeguy, Gustavo Cascardo, Kevin, Lucas Barros, Guilherme Santos e Hugo.
Meio-campistas: Kayque, Romildo, Caio Alexandre, Neneco Rentería, Bruno Nazário, Cícero, Luiz Otávio, José Welison, Cesinha e Warley.
Atacantes: Matheus Babi, Salomon Kalou, Matheus Nascimento, Kelvin, Davi Araújo, Ênio, Rhuan, Lecaros e Rafael Navarro.ELENCO QUE INICIOU O CARIOCA (34 jogadores no plantel)
Goleiros: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Diego Loureiro e Andrew.
Zagueiros: Kanu, Sousa, Marcelo Benevenuto e Rafael Forster.
Laterais: Kevin, Gustavo Cascardo, Hugo, Barrandeguy, Guilherme Santos e Lucas Barros.
Meio-campistas: Caio Alexandre, Luiz Otávio, Rickson, Wendel, Bruno Nazário, José Welison, Romildo, Kayque, Pedro Castro, Cesinha e Warley.
Atacantes: Ronald, Matheus Babi, Matheus Nascimento, Salomon Kalou, Ênio, Davi Araújo, Rhuan, Lecaros e Rafael Navarro.