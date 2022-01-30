Cuquinha viu jogo "mais perigoso" para o Santos com 2 zagueiros

A comissão técnica do Santos, liderada por Fábio Carille, adotou desde o ano passado o esquema 3-5-2. Com a virada do ano, o Peixe não se reforçou para as laterais e nem trouxe um volante, como era de se esperar. Sendo assim, foi mantida a tática com três zagueiros.Na derrota para o Botafogo, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, o técnico Leandro Silva, que vem comandando o Peixe enquanto Carille fica fora por Covid-19, mudou o esquema no meio do segundo tempo. Ele sacou Velázquez e colocou Bruno Oliveira."As escolhas foram em cima do que a gente vem trabalhando. Quando mudo pra linha de quatro no fim do jogo, era uma situação que precisava expor mais. Ficou que tomamos muitas transições, ficou mais perigoso. Claro que pensando em fim de jogo, com resultado adverso", comenta Leandro Silva.