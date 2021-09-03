Cuiabá x Santos: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo

O Santos tem a oportunidade de melhorar os números como visitante na temporada neste sábado (4), quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.O Alvinegro da Vila Belmiro soma 22 pontos e se encontra na 12ª posição na tabela do Brasileiro. O Peixe não vence há cinco jogos. São dois empates e três derrotas no período, sendo três confrontos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. A grande novidade na equipe titular para o duelo deste sábado deve ser a presença do atacante Léo Baptistão. O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde da última quarta-feira (1) e está à disposição do técnico Fernando Diniz.Já o Cuiabá, por sua vez, figura na 15ª colocação do campeonato nacional, com 21 pontos acumulados em 18 partidas. Apesar da posição desconfortável, o Dourado vem de dois resultados considerados positivos: vitória contra o Palmeiras, fora de casa, e empate no Ceará contra o Fortaleza.