Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuiabá x Santos: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo

Peixe não vence no Brasileirão há quatro rodadas, desde o duelo contra a Chapecoente, em 1º de agosto; última vitória da equipe foi contra o Libertad, no dia 12, pela Sul-Americana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 20:53

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 20:53

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos tem a oportunidade de melhorar os números como visitante na temporada neste sábado (4), quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.O Alvinegro da Vila Belmiro soma 22 pontos e se encontra na 12ª posição na tabela do Brasileiro. O Peixe não vence há cinco jogos. São dois empates e três derrotas no período, sendo três confrontos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. A grande novidade na equipe titular para o duelo deste sábado deve ser a presença do atacante Léo Baptistão. O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde da última quarta-feira (1) e está à disposição do técnico Fernando Diniz.Já o Cuiabá, por sua vez, figura na 15ª colocação do campeonato nacional, com 21 pontos acumulados em 18 partidas. Apesar da posição desconfortável, o Dourado vem de dois resultados considerados positivos: vitória contra o Palmeiras, fora de casa, e empate no Ceará contra o Fortaleza.
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ X SANTOS
Data e hora: 03 de setembro de 2021, às 21h00 (horário de Brasília)Local: Arena PantanalÁrbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do L! (com Voz do Esporte)
CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir e Yuri (Uillian Correia); Camilo, Cabrera e Clayson; Jenison. Técnico: Jorginho
Desfalques: Pepe (Suspenso); Rafael Gava (Lesão).
SANTOS: João Paulo; Pará, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Pirani e Sánchez; Marcos Guilherme e Léo Baptistão. Técnico: Fernando Diniz
Desfalques: Madson, Jobson, Sandry e Marinho (lesão).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados