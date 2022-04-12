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Cuiabá x Fluminense: veja como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

Duelo acontece no sábado, às 21h (no horário de Brasília e 20h no horário local) pela segunda rodada da competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 13:18

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:18

O Fluminense volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 21h (no horário de Brasília e 20h no horário local), quando enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Os ingressos para o duelo pela segunda rodada da competição já estão à venda para os tricolores que desejarem comparecer ao estádio.A torcida do Flu ficará localizada no Setor Norte Superior do estádio. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). A venda online acontece no site www.tickethub.com.br até às 23h59 de sexta-feira (15/04). No dia do jogo, haverá venda na bilheteria do Portão A Oeste, a partir das 14h30 (horário local) e não há necessidade de retirada do ingresso.
O acesso ao estádio dos torcedores que comprarem pela internet será através de um arquivo de PDF gerado no momento da compra. O voucher poderá ser apresentado pelo celular ou impresso. Os tricolores entram pelo portão H.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
O Fluminense empatou com o Santos por 0 a 0 na primeira rodada da competição e atualmente é o 13º, com um ponto, assim como Red Bull Bragantino, Juventude, Flamengo, Atlético-GO e o próprio time santista.
Crédito: ArenaPantanalvaireceberoconfrontoentreCuiabáeFluminense(Foto:Divulgação/CuiabáEC

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