Cuiabá x Fluminense: veja como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

O Fluminense volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 21h (no horário de Brasília e 20h no horário local), quando enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Os ingressos para o duelo pela segunda rodada da competição já estão à venda para os tricolores que desejarem comparecer ao estádio.A torcida do Flu ficará localizada no Setor Norte Superior do estádio. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). A venda online acontece no site www.tickethub.com.br até às 23h59 de sexta-feira (15/04). No dia do jogo, haverá venda na bilheteria do Portão A Oeste, a partir das 14h30 (horário local) e não há necessidade de retirada do ingresso.