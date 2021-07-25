Cuiabá x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Cuiabá e Corinthians se enfrentarão pela primeira vez na história nesta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time do Mato Grosso vem de duas vitórias consecutivas, a mais recente na última quarta-feira (21), contra o Atlético-GO, em casa, em jogo atrasado da terceira rodada.

Já o Timão, perdeu as duas últimas partidas, contra Fortaleza e Atlético-MG, mas teve toda a semana livre para se preparar para o duelo contra os cuiabanos.

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Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)Data e Horário: 25 de julho de 2021, às 20hÁrbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de Vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)Onde acompanhar: SpoTV, Premiere, em tempo real LANCE! e em áudio na parceria LANCE!Voz do Esporte.

CUIABÁ

João Carlos; João Lucas, Marllon, Anderson Conceição e Uendel; Uillian Correia, Auremir e Clayson; Danilo Gomes, Felipe Marques e Jenison. Técnico: Jorginho.

Desfalques: Walter e Jonathan (questões contratuais); Paulão (suspenso).

Pendurados: -

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Mantuan e Ruan Oliveira (transição física); Gabriel Pereira (dores no músculo posterior da coxa direita).