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futebol

Cuiabá anuncia contratação de Rafael Elias, atacante do Palmeiras

Equipe recém-promovida à primeira divisão contará com o atleta até o final da temporada
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 16:45
Crédito: Divulgação/Cuiabá
O Cuiabá anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação, por empréstimo, do atacante Rafael Elias, que pertence ao Palmeiras. O atleta, que recebeu algumas chances na equipe do Verdão durante a primeira fase do Paulistão, assinou com a equipe do Centro-Oeste até o final da temporada. >> Otimismo entre Rony e Palmeiras, Donnarumma deve trocar Milan por rival… Veja o Dia do Mercado>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Criado nas categorias de base do Alviverde, o centroavante recebeu poucas chances na equipe principal. Estreando em 2018, e marcando um gol em apenas seis jogos, foi emprestado, em 2019, ao Atlético-MG e ao Goiás, para ganhar experiência.Em 2020, o jogador cumpriu suspensão por dopping e ficou longe dos gramados, mas voltou a entrar em campo na temporada atual. Com isso, sendo utilizado na primeira fase do Paulistão pelo treinador Abel Ferreira, Rafael Elias atuou em nove confrontos pelo Palmeiras e balançou as redes uma vez.

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