Cuello relembra campanha do Bragantino e projeta final da Sul-Americana

No próximo sábado (20), o Bragantino disputará a decisão da Sul-Americana, sua primeira final internacional, contra o Athletico-PR. Depois de classificar com duas derrotas na fase de grupos, o Massa Bruta venceu cinco dos seis jogos que disputou no mata-mata além de um empate. Com três gols e uma assistência, o atacante Cuello passou a ser peça importante da equipe na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o argentino, o elenco soube reagir após as derrotas seguidas no início do campeonato e ganhou confiança para a sequência. Ele também afirma que os jogadores estão focados em conquistar o primeiro título internacional do clube e, consequentemente, alcançar o principal objetivo na temporada.

- É um campeonato onde temos que saber sofrer, quando atacar e quando defender, estudar ainda mais os adversários, porque cada partida pode custar a classificação. Na fase de grupos, reagimos bem depois de duas derrotas seguidas e isso nos deu confiança para o mata-mata, onde empatamos apenas uma e vencemos todas as outras. Nosso grupo está muito focado em vencer o campeonato e vamos entrar na final buscando alcançar esse objetivo - comentou.

Na final, em Montevidéu, o time de Bragança enfrenta um adversário que também tem apenas duas derrotas na Sul-Americana. Pensando nisso, Cuello ressaltou o respeito pelo adversário na decisão bem como relembrou os duelos disputados pelo Brasileirão. Nos encontros em questão, o Bragantino perdeu uma e empatou a outra.

- Sabemos da qualidade do Athletico e respeitamos a equipe deles, que fez uma boa campanha até a final também. Tivemos confrontos duros contra eles no Brasileiro, mas agora é diferente, é decisão de campeonato e os dois times querem muito esse título. Será um jogo muito difícil e de alto nível, mas vamos dar nosso máximo para levantar a taça e entrar para a história do Bragantino - finalizou.

Para acompanhar maiores detalhes in-loco em relação ao clima da decisão da Copa Sul-Americana entre Bragantino e Athletico-PR, fique ligado no canal do LANCE! no YouTube!