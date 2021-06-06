futebol

Cuello cita 'raiva' após empate do Braga contra o Bahia

Atacante teve uma oportunidade no time titular e lamentou o gol sofrido nos minutos finais...
Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:30

Crédito: Divulgação/Ari Ferreira/Bragantino
Após estrear muito bem no Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa, o Red Bull Bragantino se complicou contra o Bahia, no Nabi Abi Chedid. Em duelo agitado, o Massa Bruta ficou no empate por 3 a 3.
A dor no time paulista ficou ainda mais pelo resultado devido a forma que aconteceu. Ao ver o rival abrir 2 a 0, o Braga reagiu, virou o marcador, mas cedeu o empate.
Na saída de campo, Cuello, que foi titular no confronto do fim de semana, citou a sensação de raiva por ver a vitória escapar.
‘Estamos com um pouco de raiva porque escaparam dois pontos aqui em casa. Mas orgulhoso pelo segundo tempo que fizemos e agora é virar a chave e pensar na Copa do Brasil’, declarou.
Agora, o Bragantino deixa o torneio de lado e foca na Copa do Brasil. No meio da semana, o Massa Bruta precisa reverter o placar diante do Fluminense.

