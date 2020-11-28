Cuca valoriza segundo tempo 'precioso' do Santos e explica opção por John

Crédito: Cuca, em Santos 4x2 Sport (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Na volta de Cuca, o Santos venceu o Sport, por 4 a 2, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador perdeu os últimos quatro jogos por estar com a Covid-19.

Após abrir 2 a 0, o Santos sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Porém, dois gols na etapa final garantiram a vitória do Peixe. E Cuca valorizou e elogiou os 45 minutos finais do time.

- Começamos muito bem. Fizemos gols nas primeiras oportunidades. Adversário se soltou um pouco mais, e numa jogada pela direita do Patric saiu o gol. Com 2 a 1 é outro jogo, adversário ganha confiança e corpo. O empate aconteceu em um contra-ataque de bola parada a nosso favor. No segundo tempo fiz mexidas, corrigimos algumas situações de posicionamento e movimentação. E fizemos segundo tempo precioso, bem ajustado, sem dar muitas chances ao Sport e criando. Fizemos terceiro e quarto e administramos bem o jogo. Com 2 a 0 tomar o empate o emocional vem para a conta, tem desgaste e jogo e viagem, mas nada disso influenciou. Foram determinados e souberam jogar o segundo tempo - afirmou Cuca, antes de contar um pouco sobre o período de recuperação do novo coronavírus.

- Eu saí antes do jogo contra o Bragantino pela covid, tive complicações. Estou me recuperando, ainda tenho alguns passos a seguir. Passamos por momentos difíceis, família toda com a covid, perdemos meu sogro. Dedico essa vitória a ele, um amigão que nos deixou. Essa é a minha vida, é o que eu amo fazer - explicou o treinador do Peixe.Com dúvida no gol após a volta de João Paulo, Cuca preferiu continuar com John. A decisão foi tomada junto com o preparador de goleiros Arzul. O treinador explicou a escolha e deixou claro que a disputa na meta será acirrada.

- O que nós fizéssemos, estaríamos meio certos. Você não vai agradar todo mundo com uma escolha. O que foi pesado foi o momento, é uma posição delicadíssima, tive problemas no Botafogo com isso. Contra o Sport era decisivo e é mais decisivo na terça-feira. Na coerência, voltaria o João (Paulo), mas a coerência e a necessidade andam juntas. Hoje, o momento do John é de exalar confiança a todos os companheiros dele. João retornando aos treinamentos, tem a acirrar mais ainda. É pelo momento que o John vive e acho que foi acertada - comentou Cuca.