Cuca valoriza espírito da equipe e comemora semana cheia para treinos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Cuca gostou do espírito de luta do Santos mesmo com a derrota para o Palmeiras, neste domingo, por 2 a 1, no Morumbi, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o comandante santista, a equipe não se entregou e buscou o resultado até o final.

- Como ponto positivo do jogo, podemos destacar o espírito da equipe. Não nos entregamos de forma alguma, lutamos, honramos a camisa contra adversário forte. Adversário foi um pouco melhor, mas empate não seria anormal - afirmou.

Vinco de uma semana desgastante, o Peixe terá uma semana cheia de treinamentos, já que o próximo jogo será somente no próximo domingo, contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Cuca valorizou o período sem jogos.