Cuca valoriza espírito da equipe e comemora semana cheia para treinos

Cuca gostou do espírito de luta do Santos mesmo com a derrota para o Palmeiras, neste domingo, por 2 a 1, no Morumbi, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o comandante santista, a equipe não se entregou e buscou o resultado até o final.
- Como ponto positivo do jogo, podemos destacar o espírito da equipe. Não nos entregamos de forma alguma, lutamos, honramos a camisa contra adversário forte. Adversário foi um pouco melhor, mas empate não seria anormal - afirmou.
Vinco de uma semana desgastante, o Peixe terá uma semana cheia de treinamentos, já que o próximo jogo será somente no próximo domingo, contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Cuca valorizou o período sem jogos.
- Desgaste não é desculpa, é realidade. Não treinei ontem porque desgaste seria ainda maior. Guardei o time para competir 90 minutos. É minha segunda semana e agora tenho uma cheia para trabalhar e melhorar. Não estou descontente, não. Espírito da molecada prevalece - finalizou.