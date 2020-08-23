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futebol

Cuca valoriza espírito da equipe e comemora semana cheia para treinos

Técnico do Santos vê equipe guerreira e buscando o empate até o final contra o Palmeiras. Comandante terá semana de treinamentos antes de encarar o Flamengo, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 20:16

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 20:16

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Cuca gostou do espírito de luta do Santos mesmo com a derrota para o Palmeiras, neste domingo, por 2 a 1, no Morumbi, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o comandante santista, a equipe não se entregou e buscou o resultado até o final.
- Como ponto positivo do jogo, podemos destacar o espírito da equipe. Não nos entregamos de forma alguma, lutamos, honramos a camisa contra adversário forte. Adversário foi um pouco melhor, mas empate não seria anormal - afirmou.
Vinco de uma semana desgastante, o Peixe terá uma semana cheia de treinamentos, já que o próximo jogo será somente no próximo domingo, contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Cuca valorizou o período sem jogos.
- Desgaste não é desculpa, é realidade. Não treinei ontem porque desgaste seria ainda maior. Guardei o time para competir 90 minutos. É minha segunda semana e agora tenho uma cheia para trabalhar e melhorar. Não estou descontente, não. Espírito da molecada prevalece - finalizou.

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