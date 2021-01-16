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Cuca só deixa o Santos depois da Libertadores se quiser

Técnico tem contrato com o Peixe até o final do Brasileiro e conversas para a renovação só vão começar após a final da Copa Libertadores, dia 30, diante do Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 12:22

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 12:22

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A temporada está chegando ao fim e o Santos ainda não tem a confirmação se Cuca permanece ou não no clube. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o presidente santista Andres Rueda garantiu que pretende renovar com o treinador, mas que deixará as conversas para depois da decisão da Libertadores.- Vontade de permanecer com o Cuca é evidente. Não porque chegou na Libertadores, é pelo perfil do Cuca. Ele tem o perfil que a nossa gestão quer de um treinador. Ele forma equipe, cria convivência ótima, DNA ofensivo, aceita a base. Não é momento, em plena decisão de Libertadores, sentar para acertar renovação. Ele sabe que a gente conta com ele, como um parceiro nessa reformulação que queremos fazer. Sabe da nossa situação financeira, momentânea, precária - analisou Rueda.Cuca tem 34 jogos nessa atual passagem pelo Santos, com 15 vitórias, 11 empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 54,9%, com o time finalista da Libertadores e brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro.Essa é a terceira passagem do treinador pelo clube. Ele já comandou o time de Vila Belmiro em 2008 e 2018, totalizando 75 jogos, com 28 vitórias, 24 empates e 23 derrotas, um aproveitamento de 48%.

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