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futebol

Cuca sinaliza força máxima para Santos x Ceará; veja provável escalação

Tendência é deslocar Soteldo para o meio-campo junto com Pituca e Sandry, com Kaio Jorge, Lucas Braga e Marinho no ataque. Jogo contra o Vovô é neste domingo, na Vila...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 14:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 14:11
Crédito: Marinho, em treino do Santos (Ivan Storti/Santos
O técnico Cuca deve usar força máxima para enfrentar o Ceará, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa da vitória para se manter perto do G-4 do torneio nacional.
A tendência é Soteldo voltar ao meio-campo do Santos para o ataque ser formado por Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho. Diego Pituca e Sandry também devem jogam ao lado do camisa 10.
Um possível Santos é: John; Madson, Luan Peres, Laércio (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho. O Santos também não corre risco do desgaste dos jogadores. O próximo jogo será somente no próximo dia 6 de janeiro contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.
Os desfalques certos são Pará (edema na coxa), Jobson (tendinite no tornozelo) e Fernando Pileggi (infectado pela covid-19). É pouco provável a escalação de Lucas Veríssimo, pois o zagueiro ainda negocia sua ida ao Benfica, de Portugal.

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