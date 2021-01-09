Cuca se rende ao talento de Kaio Jorge e crava: “É referência”

Muitas vezes criticado pelos torcedores do Santos, Kaio Jorge tem se mostrado peça importante no esquema de jogo do técnico Cuca. Na entrevista coletiva depois do empate contra o Boca Juniors, na Argentina, o treinador fez questão de elogiar o atacante e confessou que só o tirou por problemas físicos."Kaio Jorge é um jogador que vem subindo de produção jogo a jogo e treino a treino. É referência para nós, apesar da pouca idade. Amadureceu, faz importantes funções. Uma pena sair com cãibra porque fez grande partida. Equipe no geral fez grande partida".O treinador confia no talento do camisa 9, mesmo sabendo que ele não é o típico fazedor de gols, comum aos jogadores que carregam esse número às costas.