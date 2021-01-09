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futebol

Cuca se rende ao talento de Kaio Jorge e crava: “É referência”

Atacante, apesar de não fazer tantos gols quanto um típico camisa 9, vem conquistando a confiança do treinador do Santos "a cada treino e a cada jogo"...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 11:58

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 11:58

Crédito: Kaio Jorge está garantido no jogo contra o Boca, mas deve ser poupado diante do São Paulo (Ivan Storti/Santos FC
Muitas vezes criticado pelos torcedores do Santos, Kaio Jorge tem se mostrado peça importante no esquema de jogo do técnico Cuca. Na entrevista coletiva depois do empate contra o Boca Juniors, na Argentina, o treinador fez questão de elogiar o atacante e confessou que só o tirou por problemas físicos."Kaio Jorge é um jogador que vem subindo de produção jogo a jogo e treino a treino. É referência para nós, apesar da pouca idade. Amadureceu, faz importantes funções. Uma pena sair com cãibra porque fez grande partida. Equipe no geral fez grande partida".O treinador confia no talento do camisa 9, mesmo sabendo que ele não é o típico fazedor de gols, comum aos jogadores que carregam esse número às costas.
"Estamos muito felizes com o Kaio. Não se preocupa apenas em fazer gol, compõe taticamente e encorpa nossa equipe", concluiu o comandante.
Kaio Jorge deve ser titular do Santos mais uma vez na próxima quarta-feira, quando a equipe decide seu futuro na Copa Libertadores da América diante do Boca Juniors. Antes disso, tem confronto contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, mas, neste duelo, a chance de a referência ser poupada por Cuca é bastante grande.

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