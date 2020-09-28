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Cuca se diz preocupado com bastidor político do Santos: 'Afeta dentro'

Reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (28) pode definir o afastamento do presidente santista José Carlos Peres...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 07:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A partir das 19h desta segunda-feira (28), os membros do Conselho Deliberativo do Santos se reunirão virtualmente para analisar, discutir e votar o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, que orienta a abertura de um novo processo de impeachment contra o presidente José Carlos Peres, após o relatório do Conselho Fiscal apontar irregularidades no demonstrativo financeiro do clube em 2019.
Em meio ao bastidor político conturbado, com possibilidade de afastamento imediato de Peres da presidência santista já neste encontro, o técnico Cuca admitiu que está preocupado com os rumos administrativos do Peixe e confessou que essas indefinições interferem ao desempenho de campo.
– Hoje eu particularmente tive um dia muito ruim porque amanhã a gente tem um dia muito conturbado aqui no Santos. Pode ocorrer uma série de coisas politicamente e a gente tá a mercê disso – disse o treinador santista em entrevista coletiva virtual após o empate do Peixe por 1 a 1 contra Fortaleza, neste domingo (27), na Vila Belmiro.
– Hoje passei o dia falando com advogado sobre o que vai acontecer amanhã, que é um peso muito grande, e as coisas precisam se organizar também, para que fora de campo a gente tenha um pouco mais de paz, porque, querendo ou não, afeta dentro – acrescentou.Na quinta-feira (01), o Peixe tem um jogo decisivo, que pode definir a classificação do clube às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Basta o Peixe empatar contra o Olimpia (PAR), fora de casa, a partir das 19h, para confirmar o passaporte para próxima fase com uma rodada de antecedência, já que o Alvinegro é o líder do grupo G da competição, com 10 pontos.
– A gente fica sabendo tudo que ocorre, de que jeito ocorre, e isso também afeta um pouco. Vamos torcer para que as coisas andem não sei de que jeito amanhã, mas que seja bom pro Santos. E que a gente possa ficar ileso, para quinta-feira fazer um jogo decisivo com o Olimpia – pontuou Cuca.
Caso os conselheiros santistas optem pelo afastamento de José Carlos Peres da presidência do clube, automaticamente o vice, Orlando Rollo, assumirá o comando da gestão. Peres e Rollo não possuem um bom relacionamento desde os primeiros meses de mandato, quando a dupla rompeu e, desde então, Orlando não participa da vida política do clube, tendo inclusive pedido afastamento em 2019 e sendo impedido, por meio de uma portaria, pelo próprio presidente.
Por não fazer parte das atividades administrativas do Santos há mais de um ano, Orlando Rollo foi absolvido do parecer da CIS, diferentemente do restante do Comitê Gestor e principalmente Peres, que é alvo de um processo de impeachment.

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