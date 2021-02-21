Cuca se despede do Santos, e Holan deve ser anunciado nesta segunda

O empate por 1 a 1 com o Fluminense neste domingo marcou a despedida do técnico Cuca do Santos, em sua terceira passagem pelo clube. O treinador já tinha avisado que não ficaria para a próxima temporada, mas deixou o Alvinegro Praiano mesmo ainda faltando um jogo para acabar o Brasileirão. Marcelo Fernandes deve dirigir o time contra o Bahia, na quinta-feira.A decisão foi em comum acordo com a diretoria, já que o treinador disse precisar resolver questões pessoais, e o Santos tem pressa para anunciar Ariel Holan como novo comandante. O argentino já tem tudo acertado com o Santos e o anúncio deve ser feito já nesta segunda-feira.“Ele foi mais do que um técnico, foi um gestor de pessoas. Uniu o time em busca dos objetivos. Foi fundamental, abraçou a molecada, deixou de lado os problemas de bastidores do Clube, criou um clima excelente dentro do grupo e isso foi espelhado nos resultados. A sua participação foi um dos motivos, senão o maior, de termos esses feitos. Obrigado Cuca!”, falou o presidente Andrés Rueda.