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Cuca se despede do Santos, e Holan deve ser anunciado nesta segunda

Alvinegro deve ser dirigido interinamente por Marcelo Fernandes na rodada final do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, contra o Bahia, em Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 20:38

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:38

Crédito: Cuca se despediu do Santos no empate por 1 a 1 com o Fluminense, na Vila (Reprodução/Dugout
O empate por 1 a 1 com o Fluminense neste domingo marcou a despedida do técnico Cuca do Santos, em sua terceira passagem pelo clube. O treinador já tinha avisado que não ficaria para a próxima temporada, mas deixou o Alvinegro Praiano mesmo ainda faltando um jogo para acabar o Brasileirão. Marcelo Fernandes deve dirigir o time contra o Bahia, na quinta-feira.A decisão foi em comum acordo com a diretoria, já que o treinador disse precisar resolver questões pessoais, e o Santos tem pressa para anunciar Ariel Holan como novo comandante. O argentino já tem tudo acertado com o Santos e o anúncio deve ser feito já nesta segunda-feira.“Ele foi mais do que um técnico, foi um gestor de pessoas. Uniu o time em busca dos objetivos. Foi fundamental, abraçou a molecada, deixou de lado os problemas de bastidores do Clube, criou um clima excelente dentro do grupo e isso foi espelhado nos resultados. A sua participação foi um dos motivos, senão o maior, de termos esses feitos. Obrigado Cuca!”, falou o presidente Andrés Rueda.
Confira a classificação e simule os últimos jogos do Brasileirão
Ariel Holan está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro. Ele deve chegar ao Brasil no começo desta semana.
O argentino custará um pouco a mais do que o atual técnico santista, mas a gestão do Peixe o vê como nome ideal para o atual momento, e prevê até um acordo de três anos, com menos de R$ 600 mil reais por mês, para ele e outros dois membros da comissão técnica que também chegarão à Vila Belmiro.

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