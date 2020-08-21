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Cuca revela ter convocado Lucas Braga de última hora, e celebra chance ao jogador: 'Tive intuição'

Destaque do Paulistão, emprestado pela Inter de Limeira, o atacante fez a sua estreia pelo Peixe com assistência para o gol de Marinho contra o Sport, nesta quinta-feira (20)...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 22:43

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 22:43

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A tão aguardada estreia de Lucas Braga pelo Santos aconteceu na vitória de 1 a 0 do Peixe sobre o Sport, nesta quinta-feira (20), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. E com a assistência para o gol da vitória de Marinho, aos 31 minutos do segundo tempo, brindou a expectativa da torcida.
Contratado pelo Alvinegro Praiano junto a Luverdense no início do ano passado, o atacante acumulou empréstimos em 2019. No início desta temporada, foi cedido novamente, dessa vez à Inter de Limeira, onde foi um dos destaques do Campeonato Paulista e reintegrado ao Alvinegro Praiano. Em entrevista coletiva virtual concedida após a vitória sobre o Leão, o técnico Cuca confidenciou que o jogador por pouco não foi relacionado para o confronto, sendo convocado às pressas após um problema físico de Uribe. O treinador celebrou a própria intuição por inserir um atleta que nem viajaria com o elenco para entrar no decorrer do jogo e participar ativamente do gol.
– Quando as coisas são para acontecer ficamos felizes. Um menino que agradece a Deus pela oportunidade de estrear no Santos. Não estava nem relacionado, no último momento perdemos o Uribe, buscou material em casa correndo. Tive intuição, ele entrou e ajudou muito a gente a vencer – disse Cuca ao fim da partida.
Com 23 anos, Lucas Braga, que atua pelos lados do campo, entrou no lugar do centroavante Kaio Jorge. Veloz, o jogador atua por uma posição que hoje conta com duas das principais peças do elenco: Marinho e Soteldo. Podendo, portanto, criar uma dor de cabeça a Alexi Stival a zona central do ataque.

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