Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cuca revela desgaste de Soteldo e falta de condições em poupar elenco do Santos: 'Temos que dosar'
futebol

Cuca revela desgaste de Soteldo e falta de condições em poupar elenco do Santos: 'Temos que dosar'

Treinador do Peixe revelou que atacante venezuelano estava 'puxando o ar' antes de ser substituído no empate contra o Ceará pela Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 07:00
Crédito: Ivan Storti\Santos FC
O técnico Cuca revelou em entrevista coletiva ao fim do empate em 0 a 0 contra o Ceará, nesta quarta-feira (28), pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, que o atacante Soteldo sentiu um desgaste e por isso foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, promovendo a entrada de Arthur Gomes.
- Lógico que é desgaste. É peça importantíssima. Três minutos antes, estava puxando ar. E não é último jogo do ano, precisamos no domingo e não correremos risco. Entrou Arthur para dar novo fôlego - afirmou o comandante do Peixe. O Alvinegro tem vivido uma maratona intensa de partidas. Nesta sexta-feira (30) completará dois meses que o elenco do Peixe não possui semanas livres para treinamento e recondicionamento físico. Como o Santos disputa a Conmebol Libertadores, entrou apenas na atual fase da Copa do Brasil, e partir e agora acumula três competições em sequência - além das duas citadas também tem o Brasileirão.
Conjuntamente a maratona, os santistas ainda vivem o drama de estar impedido de registrar novos atletas, devido a punição imposta pela Fifa por conta das dívidas que o clube tem com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), por conta do não pagamento pela contratação de Sotelo e Felipe Aguilar respectivamente no ano passado. Isso faz com que o grupo esteja reduzido e as opções de revesamento sejam escassas para Cuca.
- Elenco é curto e vou utilizá-los. Vou dar uma deixa sobre a cabeça com Cuca. Bahia, Ceará, Red Bull, Internacional e Athletico. E terça tem LDU em Quito. O que eu faço? Eu já imagino. Temos que dosar. A gente não tem condição de tirar quatro ou cinco, eles fazem falta. Não podemos abrir mão de competição nenhuma. Temos equilibrado a equipe fisicamente no decorrer dos jogos - disse Cuca.
O Peixe "troca a chave" neste fim de semana, pois tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no domingo (01º), às 18h15, novamente na Vila Belmiro, contra o Bahia, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. Já na próxima quarta-feira (04), o Alvinegro joga a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil, visitando o Ceará, no estádio do Castelão, às 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados