Cuca revela desgaste de Soteldo e falta de condições em poupar elenco do Santos: 'Temos que dosar'

Crédito: Ivan Storti\Santos FC

O técnico Cuca revelou em entrevista coletiva ao fim do empate em 0 a 0 contra o Ceará, nesta quarta-feira (28), pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, que o atacante Soteldo sentiu um desgaste e por isso foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, promovendo a entrada de Arthur Gomes.

- Lógico que é desgaste. É peça importantíssima. Três minutos antes, estava puxando ar. E não é último jogo do ano, precisamos no domingo e não correremos risco. Entrou Arthur para dar novo fôlego - afirmou o comandante do Peixe. O Alvinegro tem vivido uma maratona intensa de partidas. Nesta sexta-feira (30) completará dois meses que o elenco do Peixe não possui semanas livres para treinamento e recondicionamento físico. Como o Santos disputa a Conmebol Libertadores, entrou apenas na atual fase da Copa do Brasil, e partir e agora acumula três competições em sequência - além das duas citadas também tem o Brasileirão.

Conjuntamente a maratona, os santistas ainda vivem o drama de estar impedido de registrar novos atletas, devido a punição imposta pela Fifa por conta das dívidas que o clube tem com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), por conta do não pagamento pela contratação de Sotelo e Felipe Aguilar respectivamente no ano passado. Isso faz com que o grupo esteja reduzido e as opções de revesamento sejam escassas para Cuca.

- Elenco é curto e vou utilizá-los. Vou dar uma deixa sobre a cabeça com Cuca. Bahia, Ceará, Red Bull, Internacional e Athletico. E terça tem LDU em Quito. O que eu faço? Eu já imagino. Temos que dosar. A gente não tem condição de tirar quatro ou cinco, eles fazem falta. Não podemos abrir mão de competição nenhuma. Temos equilibrado a equipe fisicamente no decorrer dos jogos - disse Cuca.